Une série de super-Lunes !

objet (De manière générale, le mot objet (du latin objectum, 1361) désigne une entité définie dans un espace à trois dimensions, qui a une fonction précise,...)

orbite (En mécanique céleste, une orbite est la trajectoire que dessine dans l'espace un corps autour d'un autre corps sous l'effet de la gravitation.)

attracteur (Dans l'étude des systèmes dynamiques, un attracteur (ou ensemble-limite) est un ensemble, une courbe ou un espace vers lequel un système évolue de façon irréversible en l'absence...)

Lune (La Lune est l'unique satellite naturel de la Terre et le cinquième plus grand satellite du système solaire avec un diamètre de 3 474 km. La distance moyenne séparant la Terre de la Lune est de...)

Terre (La Terre est la troisième planète du Système solaire par ordre de distance croissante au Soleil, et la quatrième par taille et par masse...)

mois (Le mois (Du lat. mensis «mois», et anciennement au plur. «menstrues») est une période de temps arbitraire.)

phase (Le mot phase peut avoir plusieurs significations, il employé dans plusieurs domaines et principalement en physique :)

pleine lune (La pleine Lune est la phase lunaire durant laquelle la Lune apparaît la plus brillante depuis la Terre, de par le fait que nous voyons, lors de cette phase, presque toute la surface lunaire éclairée par le Soleil. La pleine...)



Comparaison entre la super Lune du 1er janvier 2018 et la pleine Lune du 27 juillet 2018

IMCCE / Observatoire de Paris (L'Observatoire de Paris est né du projet, en 1667, de créer un observatoire astronomique équipé de bons instruments permettant d'établir des cartes pour la navigation. Il...)

passer (Le genre Passer a été créé par le zoologiste français Mathurin Jacques Brisson (1723-1806) en 1760.)

nombre (La notion de nombre en linguistique est traitée à l’article « Nombre grammatical ».)

temps (Le temps est un concept développé par l'être humain pour appréhender le changement dans le monde.)

orbite terrestre (Une orbite terrestre est une orbite située autour de la Terre. La Lune, le seul satellite naturel de la Terre, est située sur une orbite terrestre. Les satellites artificiels sont...)

patient (Dans le domaine de la médecine, le terme patient désigne couramment une personne recevant une attention médicale ou à qui est prodigué un soin.)

Coup sur coup, surviennent 3 super Lunes: les 3 décembre 2017, puis 1er et 31 janvier 2018. L'Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides de l'Observatoire de Paris nous éclaire en chiffres sur les spécificités de ce phénomène plutôt rare.On dit d'uncéleste qu'il est à son périgée lorsqu'il atteint sur sonelliptique lele plus proche du centre de son astre. Laévoluant sur une orbite excentrique implique que sa distance à lavarie chaqueentre environ 356 000 km et 406 000 km. Bien qu'il n'existe pas de définition officielle de la super Lune, on admet tacitement que la distance de l'astre à la Terre doit être inférieure à 356 600 km.Dimanche 3 décembre 2017, la Lune sera à son périgée, peu après sade, à une distance de 357 492 km. A 1 500 km près, elle sera donc très proche de la limite "356 600 km" pour mériter cette appellation de "super Lune".En revanche, la pleine Lune du 1er janvier 2018 s'annonce comme une "vraie" super Lune, avec une distance de 356 564 km à la Terre lorsqu'elle passera par son périgée. Le 31 janvier 2018, la distance Terre-Lune sera de 358 995 km.Trois fois d'affilée, s'offrira le spectacle d'une Lune pleine, dans sa totalité éclairée, mais beaucoup plus grosse que d'habitude, ce qui permettra d'en distinguer plus facilement à l'oeil nu les zones sombres et les contrastes.Au XXIe siècle, il faudra attendre le 25 novembre 2034, pour voir la pleine Lunesous la limite des 356 500 km. Et le 6 décembre 2052, surviendra la pleine Lune la plus proche de la Terre, à une distance de 356 425 km.Il faut savoir qu'au cours des deux derniers millénaires, ne se sont produites que deux Lunes ultimes (sous la barre des 356 400 km), approchant d'une dizaine de kilomètres seulement cette fameuse distance minimale Terre-Lune:- le 19 décembre 796: 356 366 km- le 4 janvier 1912: 356 375 kmCes périgées particuliers propres aux Lunes "ultimes" peuvent encore être appelés "proxigées".On constate une diminution dude Lunes ultimes avec le, conséquence de la diminution de l'excentricité de l'. A l'avenir, il faudra être trèspour assister à des super Lunes exceptionnelles. La prochaine Lune ultime est annoncée pour le... 1er janvier 2257, avec une distance de 356 371 km.