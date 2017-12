L'instrument SPHERE révèle les petits mondes rocheux et glacés de notre système solaire

L'instrument SPHERE révèle les petits mondes rocheux et glacés de notre système solaireImages prises par l'instrument SPHERE installé au Very Large Telescope (VLT) de l'observatoire de Paranal de l'ESO au Chili. Crédits: Crédit: ESO/Vernazza et al.

Ces images ont été prises par l'instrument SPHERE installé au Very Large Telescope (VLT) de l'observatoire de Paranal de l'ESO au Chili. Ces images étonnamment détaillées révèlent quatre astéroïdes de la ceinture principale d'astéroïdes située entre Mars et Jupiter, une région qui sépare les planètes rocheuses du système solairedes planètes gazeuses et glacées du système solaire externe.Les astéroïdes présentés ici sont respectivement (dans ledes aiguilles d'une montre en partant du haut à gauche) Amphitrite, (324) Bamberga, Pallas et Julie. Nommé d'après la déesse grecque Pallas Athena, Pallas possède un diamètre d'environ 510 kilomètres et il représente environ 7% de lade la ceinture principale - si pesant qu'il était classifié auparavant comme une planète.Avec un diamètre environ trois fois plus petit que celui de Pallas, Julie est appelé ainsi en honneur de sainte Julie. Sa composition rocheuse a conduit à sa classification comme un astéroïde de type S. Amphitrite, découvert en 1854, est également un astéroïde de type S. (324) Bamberga, bien qu'étant un des plus gros astéroïdes de type C de la ceinture principale avec un diamètre d'environ 220 kilomètres, ne fut découvert que tardivement en 1892 par Johann Palisa. Aujourd'hui, on pense que les astéroïdes de type C ne se seraient pas formés in situ mais plus vraisemblablement dans le système solaire externe au delà de Jupiter. Ces derniers auraient atterri dans la ceinture principale à la suite de la migration des planètes géantes. Il en découle que ces objets pourraient être riche enBien que la ceinture d'astéroïdes est souvent représentée dans lacomme un endroit de violentes collions, pleine de grandes roches trop dangereuses même pour le meilleur pilote de vaisseau spatial, c'est en fait un endroit peu dense. Aula ceinture d'astéroïdes ne contient que 4% de la masse de la, dont environ la moitié est contenue dans ses quatre résidents principaux: Cérès, Vesta, Pallas et Hygie.Ces images collectées ne sont que le début d'une aventure qui va durer deux ans. En effet, les quarante plus gros astéroïdes de la ceinture principale vont être imagés avec SPHERE grâce à un large programme ESO piloté par Pierre Vernazza du Laboratoire d'de Marseille (CNRS, Aix-Marseille Université). Ces données permettront de contraindre la densité de ces objets (et ainsi leur structure interne) ainsi que la morphologie de leur. Elles permettront à terme de mieux comprendre l'origine de la diversité de la ceinture d'astéroïdes.