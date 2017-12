Un bond en avant quantique pour des mesures ultra-précises et le codage de l'information?

informatique quantique (L'informatique quantique est le sous-domaine de l'informatique qui traite des ordinateurs quantiques utilisant des phénomènes de la mécanique quantique, par opposition à ceux de l'électricité...)

informatique (L´informatique - contraction d´information et automatique - est le domaine d'activité scientifique, technique et industriel en rapport avec le traitement automatique de...)

communication (La communication concerne aussi bien l'homme (communication intra-psychique, interpersonnelle, groupale...) que l'animal (communication intra- ou inter- espèces) ou la machine (télécommunications, nouvelles...)

technologie (Le mot technologie possède deux acceptions de fait :)

projet (Un projet est un engagement irréversible de résultat incertain, non reproductible a priori à l’identique, nécessitant le concours et l’intégration...)

ondes (Une onde est la propagation d'une perturbation produisant sur son passage une variation réversible de propriétés physiques locales. Elle transporte de l'énergie sans transporter de matière.)

L'intrication des états comprimés

optique (L'optique est la branche de la physique qui traite de la lumière, du rayonnement électromagnétique et de ses relations avec la vision.)

codage (De façon générale un codage permet de passer d'une représentation des données vers une autre.)

photon (En physique des particules, le photon est la particule élémentaire médiatrice de l'interaction électromagnétique. Autrement dit, lorsque deux...)

correspondance (La correspondance est un échange de courrier généralement prolongé sur une longue période. Le terme désigne des échanges de courrier personnels plutôt qu'administratifs.)

phase (Le mot phase peut avoir plusieurs significations, il employé dans plusieurs domaines et principalement en physique :)

puissance (Le mot puissance est employé dans plusieurs domaines avec une signification particulière :)

pompage (Le pompage est un phénomène aérodynamique qui intervient dans un compresseur. Il s'agit d'une instabilité aérodynamique qui donne naissance...)

science (La science (latin scientia, « connaissance ») est, d'après le dictionnaire Le Robert, « Ce que l'on sait pour l'avoir...)

Exploiter des échelles de temps extrêmes et un large spectre

dynamique (Le mot dynamique est souvent employé désigner ou qualifier ce qui est relatif au mouvement. Il peut être employé comme :)

physique (La physique (du grec φυσις, la nature) est étymologiquement la « science de la nature ». Dans un sens...)

fondamentale (En musique, le mot fondamentale peut renvoyer à plusieurs sens.)

Site web (Un site Web est un ensemble de pages Web hyperliées entre elles et mises en ligne à une adresse Web. On dit aussi site Internet par métonymie, le World Wide Web reposant sur Internet.)

Bénéficiant d'un financement de l'UE, un projet travaillant avec l'optique ultra-rapide a permis de renforcer le contrôle sur les états quantiques spatio-temporels de la lumière, afin de faire progresser l'L'quantique suscite beaucoup d'espoirs pour améliorer la métrologie ainsi que toute une série de systèmes d'information, deet de(TIC). Cependant, le degré requis pour contrôler les états quantiques et rendre cette approche supérieure aux techniques conventionnelles rend particulièrement difficile la concrétisation du potentiel de cette technologie. On a envisagé que les 'états comprimés dans les systèmes à variables continues' puissent constituer une approche permettant d'améliorer le contrôle des états quantiques, en partie parce que ces systèmes sont supposés être évolutifs.LeQCUMBER (Quantum Controlled Ultrafast Multimode Entanglement and Measurement), financé par l'UE, a exploré l'utilisation de ces états comprimés, ou états à plusieurs photons, dans différents modes temporels basés sur des appareils optiques intégrés. Dans un article récemment publié dans la revue 'Philosophical Transactions A' de la Royal Society, les chercheurs évoquent les limites actuelles de la compression dans les guides d'et les limites de perte dans le processus de conversion.Les auteurs de l'article soulignent que des progrès importants ont été réalisés au cours des récentes décennies en ce qui concerne les guides d'ondes à faible perte, les compteurs de photons à haute efficacité et les processus non linéaires. D'autre part, grâce au succès du procédénon linéaire connu sous le nom de 'conversion artificielle de la fréquence somme', un fonctionnement sur des modes temporels arbitraires à large bande est maintenant possible. Cela ouvre le degré de liberté spectral pour ledes informations, souvent dans les modes temporels d'ununique.QCUMBER a examiné la possibilité de combiner, dans un système de guide d'ondes, à la fois la compression et la conversion de fréquence à sélection de mode. En créant une analogie entre les QPG (Quantum Pulse Gates, des circuits quantiques fondamentaux) et les réseaux spatiaux, ils ont permis de visualiser le processus d'intrication des états comprimés ou la construction d'états complexes multimodes à variables continues.En examinant la compression réalisable dans un guide d'ondes KTP monomode à simple passe, l'équipe a constaté que la compression était possible jusqu'à 20 décibels, mais le comportement complexe du procédé s'est traduit par une dégradation importante, réduisant à moins de 90 % l'efficacité de la conversion. Les chercheurs soulignent néanmoins que ce procédé reste prometteur pour l'avenir de la technologie. Ils poursuivent en avançant que cela ne pose pas de problème pour les applications où une faible efficacité de conversion est suffisante, et que ladepeut être réalisée en utilisant un modèle simple ne nécessitant pas dedeDans le domaine spectral, l'équipe a également réalisé l'intrication dans une structure en peigne de fréquences à ondes continues pour un maximum de 60 modes temporels, et atteint environ 10 modes dans un système pulsé ultra-rapide. Les chercheurs indiquent que lorsque la compression atteint certains seuils, la correction d'erreur pour l'informatique quantique devient possible, ce qui fera avancer ladans ce domaine.Les pulsations lumineuses ultra-rapides permettent de mieux comprendre lasous-jacente des systèmes à des échelles de temps extrêmement réduites. L'exploitation des attributs quantiques de la lumière a permis de faire progresser par l'expérimentation nos connaissances enet a été cruciale pour les progrès des communications et de la métrologie quantiques. En effet, la métrologie de haute précision a été rendue possible par l'exploitation de la structure en peigne à large fréquence créée par des trains de pulsations lumineuses ultra-rapides.QCUMBER a été mis en place pour étudier plus en profondeur les occasions qui pourraient émerger des relations entre les propriétés quantiques de la lumière à des échelles de temps extrêmes et sur des spectres extrêmement larges. L'exploitation de la structure des pulsations quantiques ultra-rapides permettra d'effectuer des mesures temps-fréquence encore plus précises et de faire progresser le traitement évolutif des informations quantiques.Pour plus d'informations, veuillez voir: [url=]du projet[/url]