Nouvelle source d’électrons pour la microscopie électronique



En combinant un canon à émission de champ froide avec un laser femtoseconde, des physiciens ont développé une nouvelle source ultrabrève d’électrons pour la microscopie électronique ultrarapide cohérente.Enélectronique en transmission, un faisceau d’électrons accélérés provenant d’une pointel’échantillon à analyser. Selon les caractéristiques de l’échantillon (composition, structure), l’intensité du faisceau est modifiée, ce qui nous renseigne sur l’observé. Parmi les différentes sources d’électrons, les sources à émission de champ froide (la pointe reste à température ambiante) sont utilisées dans le cas d’analyses nécessitant une qualité optimale de faisceau électronique. Leur fonctionnement repose sur une nano-pointe métallique placée dans un champ électrique suffisamment fort pour permettre l’extraction d’électrons par. L’émission des électrons étant confinée à l’extrémité de la pointe métallique, ces sources sont celles dont la brillance (qui traduit lede particules émises dans une direction donnée par unité deémettrice), la cohérence spatiale et temporelle sont les meilleures. Elles sont donc idéales pour les expériences d’interférométrie ou d’électronique utilisées pour cartographier quantitativement les champs électriques, magnétiques ou de déformation dans les nanostructures.Depuis une dizaine d’années, des efforts importants visent à combiner la résolution spatiale atomique des microscopes électroniques en transmission avec la résolution temporelle femtoseconde des sources lasers ultra-brèves. Ces développements ont permis des avancées importantes dans l’des nanoobjets avec une excellente résolution spatio-temporelle. Cependant, la quasitotalité de ces travaux repose sur l’utilisation de paquets d’électrons émis par des photocathodes plates illuminées par des impulsions lasers femtosecondes. La faible brillance de ces sources limite leur champ d’application.Des chercheurs du Centre d’élaboration de matériaux et d’études structurales de Toulouse (CEMES-CNRS) ont conçu et mis au point une nouvelle source d’électrons ultrabrève en modifiant puis combinant un canon à émission de champ froide avec unfemtoseconde focalisé sur l’extrémité de la nano-pointe métallique. Cette nouvelle source de paquets d’électrons ultracourts (de l’ordre de 200 femtosecondes) permet de dépasser les limites des photocathodes. Cela ouvre des perspectives totalement nouvelles pour la microscopie électronique résolue en, comme l’holographie électronique femtoseconde qui permettra laquantitative ultrarapide des champs dans les nanoobjets (champs électromagnétiques, champs de contraintes, …). Ces résultats ont été publiés dans la revue Applied Physics Letters.G. Mario Caruso, F. Houdellier, P. Abeilhou et A. ArbouetApplied Physics Letters (2017), doi:10.1063/1.4991681Arnaud Arbouet, chargé deFlorent Houdellier, ingénieur de recherche CNRS Centre d’élaboration de matériaux et d’études structurales (CEMES, laboratoire du CNRS associé à l’Université Paul Sabatier de Toulouse et à l’INSA Toulouse)