» Les fluorophores en nombre se font de l'ombre

Des chercheurs du Laboratoire de chimie physique (CNRS/Université Paris-Sud d’Orsay) en collaboration avec des chercheurs de l’Université de Liège viennent de mettre au point une méthode qui permet de s’affranchir des biais d’auto-absorption lumineuse des sondes fluorescentes. Ce travail, généralisable àtype defluorescente nanocristalline ou (bio)moléculaire utilisé dans les processus de reconnaissance biologiqueet, fait l’d’un article de la collection thématique des « Hot Articles 2017 » et de la quatrième de couverture de la revueLes sondes fluorescentes nanocristallines semiconductrices sont utilisées dans différentes techniques de reconnaissance moléculaire. Elles peuvent par exemple révéler la fixation d’un anticorps dédié sur un antigène particulier. Ces sondes sont très sensibles aux variations de leurqui peuvent modifier leurs émissions lumineuses, faussant potentiellement l’interprétation des résultats.Les chercheurs du Laboratoire deen collaboration avec des chercheurs de l’Université de Liège viennent d’élaborer une méthode simple d’analyse et de modélisation de la lumière visible émise par ces sondes fluorescentes en milieu aqueux, méthode qui permet de s’assurer que les modifications spectrales observées proviennent bien du mécanisme de reconnaissance étudié. Les chercheurs ont pu montrer que, au delà d’une concentration limite de ces sondes fluorophores dans la solution analysée, le décalage spectral observé vers leainsi que l’progressive de l’intensité de lane sont plus corrélés à la présence d’espèces chimiques auxquelles ils sont pourtant spécifiquement sensibles. Ce sont les sondes elles-mêmes qui absorbent la fluorescence de leurs voisines. Le modèle développé permet de s’affranchir de cet effet d’auto-absorption lumineuse et de consolider l’interprétation des spectres de fluorescence mesurés en milieuT. Noblet, L. Dreesen, J. Hottechamps & C. HumbertA global method for handling fluorescence spectra at high concentration derived from the competition between emission andof colloidal CdTedotsPhys. Chem. Chem. Phys. 6 septembre 2017Christophe Humbert, Laboratoire ded’Orsay