Focus sur une pépinière stellaire en pleine floraison

La caméra OmegaCAM installée sur le Télescope de Sondage du VLT de l'ESO a capturé cette splendide vue de la pépinière stellaire baptisée Sharpless 29. Cette image de vastes dimensions révèle de nombreux phénomènes astronomiques tels la réflexion, l'et la réémission de la lumière issue des jeunes étoiles de la nébuleuse par la poussière cosmique et les nuages deLa région dureprésentée ici figure audu catalogue Sharpless des régions HII. Elle est constituée de nuages interstellaires de gaz ionisé, propices à la formation d'étoiles. Par ailleurs notée Sh 2-29, Sharpless 29 se situe à quelque 5500 années-lumière de ladans ladu Sagittaire (L'Archer), non loin de la Nébuleuse de la. Elle abrite de nombreuses merveilles célestes, tel le site d'intense formation d'étoiles NGC 6559, la nébuleuse figurant au centre de l'image.Cette nébuleuse centrale constitue l'le plus remarquable de Sharpless 29. Son diamètre n'excède pas les quelques années-lumière. Toutefois, l'aspect qu'elle arbore témoigne des dramatiques conséquences de la formation d'étoiles au sein d'un. Les jeunes étoiles chaudes qui figurent sur cette image sont âgées de moins de deux millions d'années. Elles émettent, sous forme de jets, unhautement énergétique qui élève la température de la poussière et du gaz environnants, tandis que les vents stellaires érodent et sculptent leuroriginel de manière spectaculaire. En effet, la nébuleuse arbore en son sein une vaste cavité creusée par un système d'étoiles binaire énergétique. Cette cavité est en expansion, contraignant la matière interstellaire à s'accumuler et à former un arc deà sa périphérie.Lorsque la poussière et le gaz interstellaires subissent le bombardement de lumière ultraviolette émise par les jeunes étoiles chaudes, de l'énergie leur est transférée, ce qui les fait briller vivement. La lueur diffuse et rougeâtre qui baigne cette image résulte de l'émission du gaz d'hydrogène, tandis que la lumière chatoyante de couleur bleue s'explique par des processus de réflexion et dedu rayonnement incident par les petites particules de poussière. Cette région est le siège de phénomènes d'émission, de réflexion, ainsi que d'absorption. En effet, des amas de poussière situés sur la ligne de visée bloquent la lumière, masquant les étoiles situées en arrière-plan, et de plus petits tourbillons de poussière génèrent de sombres structures filamentaires au sein des nuages.L'riche et diversifié de Sharpless 29 offre aux astronomes un large éventail de processus physiques à étudier. Ainsi, le déclenchement de la formation d'étoiles, l'influence des jeunes étoiles sur la poussière et le gaz, la perturbation des champs magnétiques également, peuvent être observés et examinés au sein de cette seule et même région.Toutefois, les jeunes étoiles massives évoluent et meurent rapidement. Elles achèveront leurexistence en explosant en supernovae, enrichissant leen gaz et en poussière. Des dizaines de millions d'années plus tard, ces débris seront intégralement balayés, laissant place à un simple amas d'étoiles ouvert.Sharpless 29 fut observé au moyen de la caméra OmegaCAM installée sur le Télescope de(VST) du VLT de l'ESO au sommet du Cerro Paranal au Chili. OmegaCAM produit des images couvrant une région du ciel de300 fois supérieure audele plus étendu du Télescope Spatialdu consortium NASA/ESA, dans la zone du spectre électromagnétique s'étendant de l'à l'. Il se caractérise notamment par sa capacité à capturer laH-alpha d'un rouge intense, émise lorsque l'électron de l'd'hydrogène perd de l'énergie, un phénomène particulièrement fréquent au sein d'une nébuleuse telle Sharpless 29.