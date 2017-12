L'écriture laser 3D dans le silicium devient enfin possible



Références publication:

Contact chercheur:

Les lasers femtosecondes permettent de créer des structures 3D à l'intérieur d'un bloc deou de polymère. Mais jusqu'ici l'opération était impossible avec un matériau comme le silicium, faute de pouvoir concentrer suffisamment l'énergie du faisceau laser audu matériau que l'on veut modifier. Une équipe du laboratoire Lasers, plasmas et procédés photoniques (LP3, CNRS/AMU) y sont parvenus. Le dispositif qui leur a permis de faire sauter ce verrou n'est encore qu'une preuve de principe, mais il permet d'envisager une utilisation pratique d'un laser femtoseconde pour graver en 3D dans le silicium.Les chercheurs ont réalisé leur expérience avec un laser dans l'infra-rouge (à lad'de 1300 nm), émettant des impulsions de 60 femtosecondes. Le faisceau était focalisé au centre de sphères de silicium de 2 millimètres de diamètre. Ce dispositif a permis de réaliser une hyper-focalisation du faisceau, provoquant une variation locale de l'indice de réfraction du matériau, signe d'une modification de sa structure en ce point. Ce résultat permet d'envisager de modifier de manière contrôlée l'indice de réfraction à l'intérieur du silicium, afin de créer des dispositifs photoniques (guide d'ondes, micro-lentilles...) en 3D.Mais pour aller au-delà de la démonstration de principe, l'équipe du LP3 veut maintenant définir des modalités pratiques de réalisation de structures 3D. Pour graver dans lad'une tranche de silicium (wafer), aujourd'hui utilisée pour fabriquer des circuits 2D, le laboratoire propose de poser sur saune demi-sphère de silicium avec un contact optique parfait. Ceci permettrait de faire de l'ingénierie d'indice dans l'épaisseur du wafer, et de créer ainsi desentièrement nouvelles pour la photonique.(1) en collaboration avec chercheurs de l'Institute of Electronic Structure and Laser (IESL-FORTH), en Grèce.Crossing the threshold of ultrafast laser writing insilicon.M. Chanal, V. Y. Fedorov, M. Chambonneau, R. Clady, S.Tzortzakis & D. GrojoNature Communications 8:773DOI: 10.1038/s41467-017-00907-8https://www.nature.com/articles/s41467-017-00907-8David Grojo – LP3