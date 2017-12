Des verres pas si désordonnés

trempe (La trempe ou trempage est un traitement thermique consistant en un refroidissement rapide d'un matériau pour obtenir des propriétés mécaniques particulières. On applique ce traitement majoritairement...)

liquide (La phase liquide est un état de la matière. Sous cette forme, la matière est facilement déformable mais difficilement compressible.)

instant (L'instant désigne le plus petit élément constitutif du temps. L'instant n'est pas intervalle de temps. Il ne peut donc être considéré comme une durée.)

atomes (Un atome (du grec ατομος, atomos, « que l'on ne peut diviser ») est la plus petite partie d'un corps simple pouvant se combiner chimiquement avec...)

organisation (Une organisation est)

Institut (Un institut est une organisation permanente créée dans un certain but. C'est habituellement une institution de recherche. Par exemple, le...)

Physique (La physique (du grec φυσις, la nature) est étymologiquement la « science de la nature ». Dans un sens général et ancien, la physique désigne la...)

Paris (Paris est une ville française, capitale de la France et le chef-lieu de la région d’Île-de-France. Cette ville est construite sur une boucle de la Seine, au...)

silicium (Le silicium est un élément chimique de la famille des cristallogènes, de symbole Si et de numéro atomique 14.)

aluminium (L'aluminium est un élément chimique, de symbole Al et de numéro atomique 13. C’est un élément important sur la Terre...)

sodium (Le sodium est un élément chimique, de symbole Na et de numéro atomique 11. C'est un métal mou et argenté, qui appartient aux métaux alcalins. On ne le...)

potassium (Le potassium est un élément chimique, de symbole K (latin : kalium, de l’arabe :...)

verre (Le verre, dans le langage courant, désigne un matériau ou un alliage dur, fragile (cassant) et transparent au rayonnement visible. Le plus souvent, le verre est constitué d’oxyde de silicium (silice SiO2) et de fondants, le...)

dynamique (Le mot dynamique est souvent employé désigner ou qualifier ce qui est relatif au mouvement. Il peut être employé comme :)

fracture (En traumatologie, le terme de fracture désigne par définition une solution de continuité osseuse ("rupture" des os).)

champ (Un champ correspond à une notion d'espace défini:)

Référence publication:

Contact chercheur:

Obtenus parrapide, les verres adoptent la structure désorganisée duà l’de sa transition liquide-verre. Des recherches récentes ont cependant montré que, à l’échelle de quelques, les molécules présentent une certaine. Dans cette étude, une équipe internationale de chercheurs menée par l’dedu Globe derévèle que les verres présentent un réseau relativement ordonné fait d’atomes d’oxygènes liés à des atomes deet d’, à l’échelle nanomètrique. Les autres éléments, comme leet le, forment des clusters voire des chenaux percolant dans ce réseau alumino-silicaté. La taille de ces veines nanométriques dépendent de la composition duet affectent fortement ses propriétés et sa structure. Grâce à des simulations demoléculaires mettant en jeu des milliers d’atomes et en comparant les résultats de ces simulations aux expériences, ils ont visualisé la dynamique des liquides parents et la structure des verres obtenus.Contrôler la présence et quantité de tels nano-arrangements pourraient permettre de modifier les propriétés des verres, et donc de produire de nouveau verres plus résistants à lamais aussi à la corrosion chimique, ouvrant leà d’innombrables applications industrielles. Ces résultats peuvent également jouer un grand rôle pour la compréhension des propriétés des magmas et des laves et jouer un rôle fondamental pour comprendre les précurseurs des grandes éruptions volcaniques.C. Le Losq, D. R. Neuville, W. Chen, P. Florian, D. Massiot, Z. Zhou & G.N. GreavesPercolation channels: a universal idea to describe the atomic structure and dynamics of glasses and meltsScientific Reports 28 novembre 2017Daniel R. Neuville, Institut de Physique du Globe de Paris