Un gel supramoléculaire sous tension





fibres (Une fibre est une formation élémentaire, végétale ou animale, d'aspect filamenteux, se présentant généralement sous forme de faisceaux.)

encapsulation (L'encapsulation en général est la notion de mettre une chose dans une autre. En imageant, on peut voir que cette chose est mise dans une capsule. En...)

solidification (La solidification est l'opération au cours de laquelle un liquide passe à l'état solide. Cela peut se faire par refroidissement (cas le plus courant), par augmentation de la pression, ou bien par une...)

contexte (Le contexte d'un évènement inclut les circonstances et conditions qui l'entourent; le contexte d'un mot, d'une phrase ou d'un texte inclut les mots qui l'entourent. Le...)

dimensions (Dans le sens commun, la notion de dimension renvoie à la taille ; les dimensions d'une pièce sont sa longueur, sa largeur et sa profondeur/son...)

lithium (Le lithium est un élément chimique, de symbole Li et de numéro atomique 3.)

champ (Un champ correspond à une notion d'espace défini:)

tension (La tension est une force d'extension.)

semi-conducteur (Un semi-conducteur est un matériau qui a les caractéristiques électriques d'un isolant, mais pour lequel la probabilité qu'un électron puisse contribuer à un courant électrique,...)

transition de phase (En physique, une transition de phase est une transformation du système étudié provoquée par la variation d'un paramètre extérieur particulier (température, champ magnétique...).)

pousse (Pousse est le nom donné à une course automobile illégale à la Réunion.)

fonctionnelle (En mathématiques, le terme fonctionnelle se réfère à certaines fonctions. Initialement, le terme désignait les fonctions qui en prennent d'autres en argument. Aujourd'hui, le terme a été étendu, et il...)

Référence publication:

Contacts chercheurs:

Institut (Un institut est une organisation permanente créée dans un certain but. C'est habituellement une institution de recherche. Par exemple, le Perimeter Institute...)

science (La science (latin scientia, « connaissance ») est, d'après le dictionnaire Le Robert, « Ce que l'on sait pour l'avoir appris, ce que l'on tient...)

Peut-on imaginer des composants électroniques dont le cœur serait fait d’un gel ? Des chercheurs de l’Institut de science et d’ingénierie supramoléculaires (CNRS / Université de Strasbourg) viennent d’en faire la démonstration. Ces travaux sont parus dans le Journal of theLes gels, en particulier ceux obtenus par auto-assemblage de molécules π-conjuguées, sont des matériaux dynamiques présentant des propriétés (opto)électroniques uniques. Leur nature adaptative leur confère une sensibilité sans précédent à divers stimuli externes. Par un processus de nucléation, les molécules π-conjuguées forment dessupramoléculaires qui s’assemblent alors en un réseau tridimensionnel. L’de solvant dans ce réseau moléculaire conduit à la formation d’un gel.Bien que de nombreux « gels π » aient été conçus, ils ont été intégrés dans des dispositifs électroniques exclusivement sous la forme d’aérogels à base de couches minces qui, lors de la, perdent leur capacité à répondre aux stimuli externes. Leur intégration dans des dispositifs réels reste donc un défi majeur.C’est dans ceque les chercheurs ont entrepris de développer une plateforme polyvalente permettant d’évaluer les propriétés électroniques de gels π « frais ». Ils ont pour cela fabriqué une cavité desub-micrométriques à partir de deux électrodes d’or planes, parallèles et séparées par des nano-piliers de fluorure de(isolant électrique). Une telle configuration garantit unélectrique uniforme dans la cavité et permet de limiter les réactions électrochimiques indésirables en utilisant uneplus basse (inférieure à 5 volts).Un polymère conjugué bien connu, le poly(3-hexylthiophène) ou P3HT, a été employé commemodèle. Ce polymère est déjà largement utilisé dans des dispositifs électroniques organiques (transistors, cellules solaires). Lorsqu’il est dissous à haute concentration dans un solvant aromatique comme le xylène ou le toluène, le P3HT forme un gel constitué d’un réseau de fibres auto-assemblées. Ainsi, la solution de P3HT pénètre par capillarité dans la cavité où le polymère s’auto-assemble en un réseau de fibres, ce qui conduit à la formation in situ d’un gel π très visqueux.Les chercheurs ont ainsi réussi à obtenir un véritable composant électronique (un « memristor ») à base d’un gel supramoléculaire frais dont laest réversible et peut être contrôlée par changement de température. Ces résultats constituent une avancée importante quiles frontières de l’électronique à l’état solide. L’intégration de briques moléculaires fonctionnelles permettra d’augmenter la complexitédes matériaux et peut ouvrir la voie à une nouvelle génération de dispositifs électroniques multifonctionnels non solides.Lei Zhang, Songlin Li, Marco A. Squillaci, Xiaolan Zhong, Yifan Yao, Emanuele Orgiu & Paolo SamorìSupramolecular Self-Assembly in a Sub-micrometer Electrodic Cavity: Fabrication of Heat-Reversible π-Gel MemristorJournal of the American Chemical Society 18 octobre 2017- Paolo Samorì,deet d’ingénierie supramoléculaires – Strasbourg- Emanuele Orgiu, Institut de science et d’ingénierie supramoléculaires – Strasbourg