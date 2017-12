D'énormes bulles à la surface d'une étoile géante

Grâce au Very Large Telescope de l'ESO, des astronomes ont pour la toute première fois observé des motifs granulaires à la surface d'une étoile située à l'extérieur du Système Solaire - la vieille géante rouge π1 Gruis. Cette nouvelle image acquise par l'instrument PIONIER révèle la présence de cellules convectives à la surface de cette énorme étoile. Chaque cellule couvre plus du quart du diamètre de l'étoile et s'étend sur quelque 120 millions de kilomètres. Crédit: ESO

Le bouillonnement de la surface d'une étoile géante rouge a été observé pour la première fois de manière aussi détaillée. Sur la géante rouge π1 Gruis, les chercheurs ont observé des bulles de même nature que celles qui couvrent le Soleil, mais qui, même ramenées à la taille de l'étoile, sont 10 000 fois plus vastes. Ces motifs, appelés cellules de, sont dus aude matière qui monte de l'intérieur vers lade l'étoile, de la même manière que les bulles formées par l'bouillante dans une casserole.Cette prouesse technique équivaut à observer les motifs gravés sur une pièce de 1 euro placée à 230 000 km (un peu plus de la moitié de la distance Terre-Lune). Elle a été obtenue grâce à l'instrument français PIONIER du Very Large Telescope Interferometer (VLTI) de l'ESO, au Chili, qui permet de recombiner la lumière des quatre télescopes pour obtenir une image de meilleure résolution.Ces résultats, publiés dansle 20 décembre, ont impliqué en France des chercheurs du laboratoire Lagrange (CNRS/Observatoire de la Côte d'Azur/Université Nice Sophia Antipolis) et de l'de planétologie et d'de Grenoble (CNRS/Université Grenoble Alpes).