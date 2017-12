Un accélérateur compact consacré au patrimoine culturel



En dehors de la recherche fondamentale, les accélérateurs sont bien connus pour leur utilisation dans le domaine médical, particulièrement en ce qui concerne la thérapie contre le cancer. Il peuvent cependant venir en aide à des patients plus inattendus : les objets historiques et les oeuvres d'art.Le CERN et l'national italien denucléaire (INFN) collaborent pour créer la prochaine génération d'accélérateurs consacrés au patrimoine culturel. Ced'accélérateur transportable destiné à l'analyse non destructive, sur place, du patrimoine culturel, a été nommé MACHINA ; il consiste à construire un accélérateur compact et transportable, utilisant lades quadripôles radiofréquence développée au CERN.Ce nouvel accélérateur, qui sera entièrement consacré à des applications liées au patrimoine culturel, sera basé dans les laboratoires de l', à Florence. Grâce à sa taille et sonrelativement faibles - moins de 2 mètres de long et de 300 kg - il pourra être transporté afin d'analyser sur place de grands éléments non transportables, par exemple des fresques ou des objets trop fragiles pour être transportés.