L'axion, particule candidate pour la matière noire, échappe encore une fois aux observations

Quelques-uns des chercheurs des laboratoires français (LPC-Caen, LPSC-Grenoble et CSNSM-Orsay) devant le spectromètre nEDM au Paul scherrer institute © Paul Scherrer Institute / Markus Fischer

Limite sur le couplage axion-nucléon pour les axions ultra-légers (10-24 - 10-17 eV) © Collaboration nEDM

Une collaboration internationale, à laquelle participe le LPCC, le LPSCet le CSNSM, a mené une expérience de laboratoire qui pour la première fois contraint le couplage entre l'axion et les gluons confinés dans des neutrons. La très haute sensibilité du spectromètre nEDM () dédié à la mesure du moment électrique dipolaire du neutron, a permis de repousser les contraintes d'originepar un facteur 1 000, réduisant ledes possibles pour cette particule. Un résultat publié dansle 14 novembre 2017.Alors que la nature de la matière noire n'est pas encore établie, son existence est mise en évidence par son influence sur la rotation des. Lesastronomiques contraignent les propriétés de la matière noire essentiellement à travers l'gravitationnelle, mais cette matière noire peut également interagir avec la matière visible via les autres interactions, ouvrant la voie aux expériences en laboratoires. Ces dernières cherchent par exemple des particules interagissant faiblement avec la matière (les WIMPS) sans succès pour le moment. Les axions appartiennent à une autre classe de candidats qui ont été prédits originellement pour résoudre le problème de la violation de CP dans l'interaction forte. Jusqu'à ce, les recherches de l'axion sondaient la conversion des axions en. Le nouveau résultat, faisant suite à de nouvelles prédictions théoriques,le couplage entre les axions et les gluons confinés dans les nucléons.Les théories actuelles prédisent que les axions sont des particules très légères, présentes en très grande quantité dans les galaxies et se déplaçant lentement un peu comme un. Individuellement ces particules interagissent extraordinairement faiblement avec la matière visible, mais collectivement elles forment un champ d'axions oscillant en permanence. Pour l'étudier, les chercheurs et chercheuses ont regardé l'influence de ces perturbations en cherchant des oscillations harmoniques du moment électrique dipolaire du neutron.De telles oscillations ont été cherchées dans deux jeux de données recueillis dans l'expérience nEDM. Un premier jeu, pris à l'entre 1998 et 2002, a permis de poser la meilleure limite en date sur la mesure moment électrique dipolaire du neutron. Malgré sa sensibilité intégrée plus faible, ce jeu de données couvre une plus grande période, ce qui le rend plus sensible aux basses fréquences (période de quelquesà quelques années).Le second jeu de données a été pris au Paul Scherrerentre 2015 et 2016 qui ont le record mondial de la plus grande sensibilité instantanée et cumulée sur la mesure du moment électrique dipolaire du neutron. De ce fait, elles sont extrêmement sensibles aux "hautes" fréquences (période de quelquesà quelques mois).L'analyse de ces deux jeux de données a permis de poser de nouvelles contraintes dans l'espace des paramètres de ladu couplage entre l'axion et un nucléon en fonction de lade l'axion. Les contraintes d'origine astrophysique ont ainsi été repoussées par un facteur 1 000 pour des axions de masse comprise entre 10-24-10-17 eV.Même si aucunesignificative n'a été détectée, cette expérience améliore nettement les limites astrophysiques existantes sur le couplage axion-gluon ; et repousse un peu plus loin certaines théories au-delà du modèle standard. Dans le futur, de nouvelles mesures permettront de sonder des oscillations plus faibles et sur des périodes plus courtes correspondant à des masses plus grandes d'axions.