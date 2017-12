Un nouveau concept améliore la rentabilité de l’énergie houlomotrice



© PolyWEC

variable (En mathématiques et en logique, une variable est représentée par un symbole. Elle est utilisée pour marquer un rôle dans une...)

technologie (Le mot technologie possède deux acceptions de fait :)

formant (Dans l'intonation, les changements de fréquence fondamentale sont perçus comme des variations de hauteur : plus la fréquence est...)

interdisciplinaire (Un travail interdisciplinaire intègre des concepts provenant de différentes disciplines.)

eau (L’eau est un composé chimique ubiquitaire sur la Terre, essentiel pour tous les organismes vivants connus.)

dynamique (Le mot dynamique est souvent employé désigner ou qualifier ce qui est relatif au mouvement. Il peut être employé comme :)

interaction (Une interaction est un échange d'information, d'affects ou d'énergie entre deux agents au sein d'un système. C'est une action réciproque qui suppose...)

isolant (Un isolant est un matériau qui permet d'empêcher les échanges d'énergie entre deux systèmes. On distingue : les isolants électriques, les isolants thermiques, les isolants phoniques et les isolants...)

turbine (Une turbine est un dispositif rotatif destiné à utiliser la force d'un fluide (eau, vapeur, air, gaz de combustion), dont le couple est transmis au moyen d'un arbre.)

air (L'air est le mélange de gaz constituant l'atmosphère de la Terre. Il est inodore et incolore. Du fait de la diminution de la pression de l'air avec l'altitude, il est nécessaire de pressuriser les...)

puissance (Le mot puissance est employé dans plusieurs domaines avec une signification particulière :)

Le projet POLYWEC (New mechanisms and concepts for exploiting electroactive polymers for wave energy conversion), financé par l'UE, a développé une nouvelle classe de polymères convertisseurs d’énergie houlomotrice (WEC, pour wave energy converter) qui exploitent des générateurs diélectriques en élastomère (DEG, pour dielectric elastomer generator) pour produire une énergie houlomotrice commercialement viable. Les DEG sont des condensateurs déformables constitués de films de caoutchouc diélectrique et de plusieurs couches d'électrodes qui peuvent être exploités pour convertir l'énergie mécanique en électricité en utilisant le principe de génération électrostatique à capacitéComparées aux technologies conventionnelles, ces générateurs en élastomère offrent une grande densité énergétique, un coût extrêmement raisonnable, une exploitation directe et cyclique, une bonne résistance aux chocs et à la corrosion, un fonctionnement silencieux, un rendement élevé et des coûts d'exploitation modérés voire faibles. Toutes ces caractéristiques en font unepotentiellement révolutionnaire lorsqu’elle est appliquée à la réalisation de convertisseurs houlomoteurs en caoutchouc, fiables, économiques et sans composants et mécanismes rigides.Les partenaires du projet,un groupede scientifiques et d'ingénieurs issus du milieu universitaire et de l'industrie, ont commencé par concevoir différents WEC en se basant sur les principes du soulèvement de la bouée, d’un clapet de débordement et le principe d’une colonne d'oscillante.Les chercheurs ont créé des modèles couplés basés sur une approche hydrodynamique de l'énergie houlomotrice et de modèles analytiques illustrant la réponse électro-hyper-élastique des générateurs, afin d’obtenir une bonne prédiction de la réponsedes WEC en polymère. Le développement et la validation de modèles électro-hyperélastiques-hydrodynamiques précis ont permis de décrire mathématiquement la réponse des WEC composés de générateurs en élastomère. Hormis leur exploitation dans le secteur de l'énergie houlomotrice, de tels modèles pourraient être utilisés dans le secteur biomédical pour simuler l'entre les fluides et des dispositifs médicaux électrochimiques souples.Les chercheurs ont conçu une membrane circulaire gonflable composée de plusieurs couches de caoutchoucséparées par des couches de caoutchouc conducteur qu’ils ont nommé diaphragme circulaire (CD-DEG). Ce diaphragme circulaire peut remplacer latraditionnelle. Des dispositifs expérimentaux miniatures ont également été conçus et testés en utilisant unede l’ordre de 1 à 4 W, ce qui représente plusieurs centaines de kilowatts à l'échelle réelle. Cette étape constitue une avancée importante pour l'utilisation des DEG dans le secteur de l'énergie houlomotrice.Pour plus d'information voir:- [url]projet POLYWEC [/url]- [url]Final Report Summary - POLYWEC (New mechanisms and concepts for exploiting electroactive Polymers for Wave Energy Conversion.[/url])