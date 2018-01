Voyage au centre d'une étoile naine blanche

Les tremblements d'étoile génèrent des vibrations se propageant parfois jusqu'au coeur de l'astre, comme ici pour la naine blanche KIC 08626021 (Crédit: Stéphane Charpinet).

De KIC08626021, une naine blanche à peine plus grande que la Terre située à 1375 années- lumière aux limites des constellations du Cygne et de la Lyre, ne nous parvient qu'un très faible éclat. Pourtant d'infimes vibrations -- des tremblements d'étoile -- ont pu être mesurées avec une grande précision à sa surface. Ces séismes nous dévoilent pour la première fois les mystères enfuis au coeur même de ces fossiles stellaires (Crédit: Stéphane Charpinet).

Un coeur stellaire défiant les prédictions: voici ce que dévoile la première cartographie de l'intérieur d'une étoile naine blanche réalisée par une équipe internationale menée par une jeune chercheuse de l'Institut de recherche en astrophysique et planétologie (IRAP,/ UPS). Cette avancée va permettre de mieux comprendre les mécanismes physiques impliqués dans l'évolution des étoiles et de notre. Ce résultat sera publié dans la revuedu 8 janvier 2018.C'est en exploitant les données duKepler de lasur les pulsations de l'étoile KIC 08626021 qu'une équipe internationale d'astrophysiciens, menée par une jeune chercheuse de l'deenet Planétologie (IRAP) de Toulouse, a dressé lade la compositiond'une naine blanche, successeur lointain d'une étoile semblable à notre Soleil. Les oscillations de luminosité observées à lade cette étoile ont pu être déchiffrées au moyen de techniques « astérosismologiques », analogues aux méthodes qu'emploient les géophysiciens pour étudier la structure de notre planète grâce auxsismiques provoquées par les tremblements deLes étoiles naines blanches sont les reliques des coeurs de près de 97% des étoiles de l'. Ces véritables fossiles stellaires conservent précieusement en leurl'empreinte des processus physiques passés, tels que le brûlage nucléaire et les épisodes de mélange convectif, phénomènes toujours très incertains dans les modélisations actuelles des théories d'évolution. Obtenir uneclaire de la composition de ces étoiles permettra donc de mieux déchiffrer les phénomènes en jeu lors des phases antérieures de leur évolution.Au cours de leuragonie de naine blanche, durant laquelle elles se refroidissent inexorablement, ces étoiles passent par des phases d'instabilité ou elles se mettent à vibrer. Ces profondes vibrations - ou tremblements d'étoile - sont les clés permettant de lever le voile sur l'intérieur même de ces résidus stellaires. La stratification chimique interne de la naine blanche génère une signature unique sur les modulations lumineuses émergeant de l'étoile qui, une fois déchiffrée, permet d'en cartographier la structure.Et que dévoile-t-on du plus profond de ces étoiles ? Non seulement un coeur nettement plus grand et plus riche en oxygène que prédit, mais également le profil de distribution des principaux éléments chimiques présents. Cette découverte offre ainsi un banc d'essai d'une grande précision pour calibrer finement les processus physiques de brûlage nucléaire et de mélange convectif à l'oeuvre dans la plupart des étoiles, en particulier durant les phases d'évolution stellaire pré-naine blanche. Une connaissance précise de la composition chimique interne des naines blanches est également précieuse pour les utiliser comme « chronomètres cosmiques » destinés à la datation des populations stellaires constituant notre