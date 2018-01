Des capteurs de gaz à base de nitrure de gallium transférés sur un support flexible

© UMI GeorgiaTech-CNRS

Couche flexible avec quelques composants après séparation du substrat Saphir

Références publication:

Contact chercheur:

Des capteurs de gaz à base de nitrure de gallium, réalisés sur un substrat en saphir, ont été transférés sur des feuilles métalliques ou polymères souples. Ce transfert a pour effet de doubler la sensibilité du capteur aux oxydes d'azote (NOx), de multiplier par six sonde réponse, et ouvre la voie à des applications environnementales, portables et à bas coût. Ces résultats sont publiés par des chercheurs de l’UMI GeorgiaTech-CNRS dans Scientific Reports.Les capteurs deà base de nitrure de gallium ont l'avantage d'être thermiquement et chimiquement très stables. Ils détectent et mesurent la concentration des gaz polluantsjusqu'au niveau du ppb (parties par milliard). Une équipe de GeorgiaTech-CNRS , une unité mixte internationale (UMI) duet de GeorgiaTech, a trouvé une solution pour transférer ce type de capteurs sur des supports souples.Le procédé mis aupar les chercheurs commence par la croissance d'une couche de nitrure de, par épitaxie enaux organométalliques (MOVPE), sur un substrat dede 2 pouces. C'est sur cette couche de quelques nanomètres d'épaisseur qu'est réalisée ensuite, par épitaxie MOCVD, la structure AlGaN/GaN dude gaz. Comme l’hétéro-structure n'est que faiblement liée à la couche de nitrure de bore (par des forces de van der Waals), elle est alors facilement séparée du substrat en saphir, et transférée sur unemétallique ou polymère flexible. Le substrat en saphir est réutilisable, ce qui devrait réduire les coûts de fabrication pour une production en série.Des mesures comparatives, effectuées avant et après transfert, ont montré que la sensibilité duau NOx, loin d'être dégradée, était doublée, tandis que son temps de réponse était multiplié par six. Des performances que les chercheurs attribuent à une température de fonctionnement plus élevée du capteur transféré sur support souple.Ce procédé permet d'envisager de fabriquer des capteurs de gaz très sensibles sur des supports flexibles, pour des applications environnementales portables. Les chercheurs veulent maintenant l'améliorer pour viser d'autres applications dans l'électronique de haute performance.Gas sensors boosted by two-dimensional h-BN enabled transfer on thin substrate foils: towards wearable and portable applicationsT. Ayari, C. Bishop, M. B. Jordan, S. Sundaram, X. Li, S. Alam, Y. ElGmili, G. Patriarche, P. L. Voss, J. P. Salvestrini & A. OugazzadenNature Scientific Reports (novembre 2017)DOI: 10.1038/s41598-017-15065-6http://dx.doi.org/10.1038/s41598-017-15065-6Abdallah Ougazzaden – GeorgiaTech-CNRS