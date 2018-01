Etudier le noyau atomique du cuivre, pour mieux comprendre le nickel

À gauche: masses comparées des différents isotopes du nickel et du cuivre

À droite: schéma de remplissage des couches énnergétiques selon le modèle PFSDG-U

Pour répondre à cette question, deux approches, remarquables pour leur complémentarité, ont été utilisées: une avec les ions ralentis et l'autre avec un faisceau relativiste.Une équipe internationale à laquelle participe le CSNSM a mesuré avec une très grande précision ladu noyau du cuivre-79, avec le spectromètre Isoltrap installé au Cern. Tandis qu'une autre équipe internationale dont l'IPNO fait partie a réalisé le premier spectre d'excitation du cuivre-79 à l'aide d'une réactionavec protons au RIKEN, au Japon.Afin d'interpréter les résultats de ces deux mesures, des calculs théoriques ont été développés à la fois en France à Strasbourg et à l'Université de Tokyo. Une collaboration entre l'Pluridisciplinaire(IPHC, CNRS/Université de Strasbourg) et l'université dea permis de révéler la structure "duale" du nickel-78 comme à la fois doublement magique mais avec des modes d'excitations faciles (proches en énergie). L'étude théorique menée par l'université de Tokyo s'est appuyée sur le modèle en couches "Monte-Carlo" effectué sur le super-ordinateur Kau RIKEN. Il ressort de cette étude que le noyau du 79-Cu peut être interprété d'une façon simple comme un seulde valenced'un coeur bien doublement magique de nickel-78 - en accord avec les résultats obtenus à Strasbourg.Même si le nickel-78 n'est pasà fait sphérique, comme les autres noyaux doublement magiques, sa déformation reste très faible. Il semblerait que l'tensorielle, qui dicte le comportement des noyaux plus légers, cède à l'interaction spin-orbitepour les noyaux de masse intermédiaire.Ces deux méthodes d'études indirectes fournissent des indices que le nickel-78 garderait ses propriétés de noyau doublement magique. Ce résultat renforce notre connaissance des noyaux riches en neutrons situés sur les chemins des processus de nucléosynthèse