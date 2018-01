La lente rotation de la supergéante rouge Bételgeuse

L'étoile Bételgeuse a une période de rotation d'environ 30 ans. Avec cette découverte, objet d'un article paru dans la revue Astronomy & Astrophysics le 9 janvier 2018, une équipe scientifique sous la direction de Pierre Kervella, astronome de l', ouvre de nouvelles pistes pour comprendre les mécanismes de perte dede ce type d'étoile supergéante.Bételgeuse est une des plus grandes étoiles que nous connaissons. Située à une distance de 700 années-lumière, il s'agit d'une étoiletrès évoluée.Son rayon actuel atteint environ 1000 fois celui du, pour une masse d'une quinzaine de fois celle de notre étoile.Bételgeuse terminera son existence par uneen, lorsque son coeur s'effondrera sur lui-même. Cet évènement spectaculaire pourrait se produire au cours des prochains 10 000 ou 100 000 ans.Grâce à desobtenues avec le grand interféromètre ALMA fonctionnant aux longueurs d'sub-millimétriques, une équipe internationale menée par Pierre Kervella,de l'Observatoire de, a observé l'émission radio de deux molécules présentes dans l'atmosphère de Bételgeuse: le monoxyde de(SiO) et le(CO).Ces deux molécules très abondantes dans l'(y compris sur Terre) se trouvent également en grande quantité dans l'atmosphère de la supergéante.En mesurant précisément le décalage par effet Doppler des raies spectrales émises par ces deux molécules, les astronomes ont observé que la partiede l'étoile s'approche de nous (décalage vers le bleu) à unede 5 km/s et sa parties'éloigne de nous (décalage vers le rouge) à la même vitesse.De ces caractéristiques, a pu être déduite la vitesse de rotation de l'étoile, ainsi que l'de son axe de rotation sur lepar rapport auDu fait de sa grande taille, et malgré une vitesse minimum de 5 km/s à l'équateur (cinq fois plus rapide qu'une balle de fusil), Bételgeuse met environ trente ans pour accomplir un tour sur elle-même.Cette longue période est due à l'augmentation considérable de la taille de l'étoile lorsqu'elle est devenue une supergéante, ce qui a conduit aude sa rotation.La rotationun rôle important dans la durée dede l'étoile: la matière constituant une étoile en rotation rapide est mélangée de manière plus efficace que celle d'une étoile ne tournant pas. Cela permet d'amener plus denucléaire jusqu'à son coeur, et donc de prolonger sa durée de vie. La rotation influence également la manière dont une étoile expulse sa matière dans l'espace environnant.Détectés précédemment sur Bételgeuse, une grande tache chaude et brillante (voir l'article Une immense tache brillante à la surface de Bételgeuse révélée par ALMA ) ainsi qu'un panache de poussière sont précisément alignés avec la direction de son axe de rotation telle que mesurée avec ALMA.Cette remarquable coïncidence suggère que la zone polaire de l'étoile est une région de perte de masse particulièrement intense.Des observations dans les années à venir permettront de vérifier cette hypothèse et de préciser les mécanismes en jeu.Pierre Kervella (Obs. de Paris, France), Leen Decin (KU Leuven, Belgique), Anita M.S. Richards (University of Manchester, UK), Graham M.Harper (University of Colorado, USA), Iain McDonald (University of Manchester, UK), Eamon O'Gorman (Dublin Institute for Advanced Studies, Irlande), Miguel Montargès (KU Leuven, Belgique), Ward Homan (KU Leuven, Belgique), Keiichi Ohnaka (UCN, Chili)