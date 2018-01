Supramolécules malléables: le rôle des ligands flexibles



Assemblages supramoléculaires guidés par la coordination réalisés à partir de ligands ditopiques flexibles de longueurs variables et vue diffraction

jour (Le jour ou la journée est l'intervalle qui sépare le lever du coucher du Soleil ; c'est la période entre deux nuits, pendant laquelle les rayons du Soleil éclairent le ciel. Son début (par rapport...)

nombre (La notion de nombre en linguistique est traitée à l’article « Nombre grammatical ».)

architecture (Architectures est une série documentaire proposée par Frédéric Campain et Richard Copans, diffusé sur Arte depuis 1995.)

Institut (Un institut est une organisation permanente créée dans un certain but. C'est habituellement une institution de recherche. Par exemple, le Perimeter Institute for Theoretical Physics...)

projet (Un projet est un engagement irréversible de résultat incertain, non reproductible a priori à l’identique, nécessitant le concours et l’intégration d’une grande...)

Hong Kong (Devise nationale : Sapientia et Virtus)

Une équipe de l’Institut des Sciences Chimiques de Rennes (CNRS/INSA/Université de Rennes) a mené la première étude systématique de l'utilisation d'une large série de ligands flexibles pour synthétiser des supramolécules aux architectures inédites. Ces travaux sont parus dans Angewandte Chemie International Edition.Au cours des deux dernières décennies, la coordination métal/ligand s'est révélée l'une des approches les plus puissantes pour la synthèse d’assemblages supramoléculaires, par exemple pour produire des médicaments. À ce, unimportant de ces assemblages est basé sur des précurseurs pré-organisés (auto-assemblés) à base d'ions métalliques et de ligands connecteurs aromatiques rigides. Grâce à leurs formes et connectivités prédéterminées, ces derniers permettent un large contrôle de l’des assemblages, au prix de topologies contraintes. Une équipe de l’des Sciences Chimiques de Rennes (CNRS/INSA/Université de Rennes), en collaboration avec l'Université de Regensburg en Allemagne, a mené la première étude systématique concernant l'utilisation dans cette stratégie de synthèse d'une large série de ligands connecteurs ditopiques* non aromatiques, c’est-à-dire avec une chaîne carbonée ouverte, dits « aliphatiques ». Ces ligands connecteurs flexibles possèdent des structures électroniques significativement différentes qui ouvrent de nouvelles perspectives pour l'élaboration d'assemblages supramoléculaires porteurs de topologies sans précédent et de propriétés multifonctionnelles originales. Ces travaux sont parus dans Angewandte Chemie International Edition et s'inscrivent également dans les thématiques développées dans le cadre d'unANR International réalisé avec le groupe du Pr. Vivian W-.W. Yam de l'Université deMehdi Elsayed Moussa, Sloane Evariste, Barbara Krämer, Régis Réau, Manfred Scheer, Christophe LescopCan coordination-driven supramolecular self-assembly reactions be conducted from fully aliphatic linkers?Angewandte Chemie International Edition – Décembre 2017DOI: 10.1002/anie.201709119Chritophe Lescop, ISCR UMR 6226, INSA, Université de Rennes 1https://iscr.univ-rennes1.fr/umr/