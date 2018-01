Des cellules solaires pérovskites plus stables avec moins de plomb



Les équipes de MOLTECH-Anjou (CNRS/Université d’Angers), de l’ IRCP (CNRS/Chimie-Paristech), de l’ IMMM (CNRS/Le Mans Université) et de l’ IMN (CNRS/Université de Nantes) ont découvert et étudié une nouvelle famille de pérovskites hybrides. Ces composés permettront de produire des cellules solaires plus stables à l‘humidité et avec moins d’éléments toxiques que les précédentes technologies. Ces travaux ont été publiés dansL’énergie photovoltaïque, renouvelable, est un enjeu mondial. Ces six dernières années, une nouvellea émergé: les cellules solaires de type pérovskite (PSCs, perovskite solar cells) qui combinent les avantages de la technologie(rendement de photoconversion PCE > 20 %) et ceux des cellules solaires organiques OSCs (procédé de fabrication peu couteux à température ambiante à partir de solutions).Le matériau de référence est le MAPIou des dérivés, mais il présente deux inconvénients principaux: une instabilité à l’, principalement à l’humidité, et la présence de l’élémenttoxique. L’utilisation de pérovskites hybrides à réseau inorganique bidimensionnel (2D) a conduit à une amélioration significative de la tenue à l’humidité, au prix d’un PCE faible (< 12 %). Les équipes du laboratoire MOLTECH-Anjou (CNRS/Université d’Angers), de l’Institut de Recherche de Chimie Paris (CNRS/Chimie-Paristech), de l’Institut des Molécules et Matériaux du Mans (CNRS/Le Mans Université) et de l’Institut des Matériaux Jean Rouxel de Nantes (CNRS/Université de Nantes) ont découvert et étudié une nouvelle famille de pérovskites hybrides appelée d-MAPI. La structure de ces composésrésulte de la substitution d’entités (PbI)+, composées d’unplomb et d’un ion, par des cations organiques. Cette structure en fait un intermédiaire entre les deux grandes familles des pérovskites hybrides 2D et 3D. Contenant moins de plomb, les cellules solaires à base de d-MAPI sont aussi plus stables à l‘humidité que le composé de référence MAPI (17 h de stabilité à l’air ambiant contre 1 h, dans les conditions d’étude), ce qui rend leur utilisation plus simple. Cette découverte ouvre des perspectives considérables dans la conception de nouveaux matériaux pour cellules solaires, photodétecteurs ou diodes électroluminescentes, grâce à la grande flexibilité de composition de ces nouvelles pérovskitesAntonin Leblanc, Nicolas Mercier, Magali Allain, Jens Dittmer, Vincent Fernandez, Thierry PauportéLead and iodide deficient (CH3NH3)PbI3, d-MAPI:between 2D and 3D hybrid perovskitesAngewandte Chemie International Edition - Novembre 2017DOI: 10.1002/anie.201710021Nicolas Mercier, Thierry Pauporté, Antonin LeblancPérovskites hybrides organique-inorganiquesBrevet n° FR 17 56883 (2017)- Nicolas Mercier, MOLTECH ANJOU UMR 6200, Université d’Angers- Thierry Pauporté, IRCP UMR 8247ParisTech, PSL Research University