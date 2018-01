De l’ordre dès la naissance de l’Univers

Les tourbillons des premières galaxies



Très éloignées de laet donc difficiles à observer, les premières galaxies de l’Univers se sont formées juste après sa naissance. Surnommées « bébé-galaxies », elles restent encore mystérieuses. Une équipe internationale d’astronomes, dirigée par l’Université de Cambridge et dont fait partie l’Université de Genève (UNIGE), a pu, pour la première fois, mesurer leur mouvement. Observées à près de 13 milliards d’années-lumière de la Terre, elles tourbillonnaientde leur centre de manière similaire à la Voie Lactée. Cette découverte laisse supposer que lecontenu dans ces galaxies nouvellement formées tournait déjà autour de leur centre, à l’image des galaxies « adultes » issues de laet de la croissance de celles-ci. Ces résultats sont publiés dans la revue Nature.Pour observer les débuts de l’Univers, les astronomes ont utilisé des télescopes spéciaux que l’on appelle radiotélescopes. En effet, l’Univers était à l’origine rempli de gaz d’hydrogène opaque, rendant difficile l’de la formation des toutes premières galaxies avec des télescopes optiques. Si ce gaz absorbe la lumière visible, il laisse en revanchel’infra-rouge lointain. Les astronomes ont donc utilisé les 64 antennes d’ALMA, un radiotélescope situé à 5000 mètres d’dans les Andes chiliennes, pour observer deux petites galaxies nées seulement 800 millions d’années après le, soit il y a près de 13 milliards d’années. En analysant cette lumière recueillie par ALMA, ils ont pu établir leur distance exacte et voir le mouvementdu gaz qui a alimenté leur croissance au cours du« C’est une surprise, nous nous attendions à ce que ces premières galaxies soient très turbulentes en raison des fusions fréquentes entre elles et du chaos provoqué par l’des supernovae, nombreuses à cette époque», explique Pascal Oesch, professeur associé au Département d’de la Faculté des sciences de l’UNIGE et co-auteur de l’étude. « Or, il se trouve que ces galaxies étaient déjà relativement ordonnées, bien qu’elles fussent apparues si tôt dans l’histoire de l’Univers. » Ces « bébés-galaxies », qui étaient cinq fois plus petites que la nôtre, ont donc pu croître rapidement pour devenir adultes, comme celle dans laquelle nous sommes actuellement, la Voie Lactée.Cette découverte ouvre une porte sur lade la formation et de l’évolution des galaxies pendant le premierd’années après la naissance de l’Univers, une période encore mal connue des astronomes.Nature - DOI: 10.1038/nature24631Pascal Oesch - Professeur associé au Département d’astronomie - Faculté des sciences - UNIGE