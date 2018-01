Ingénierie du bore: une nouvelle voie de synthèse de polymères inorganiques

Ni solvant, ni catalyseur métallique ! Des chercheurs de l'équipe "Organométalliques: Matériaux et Catalyse" de l'Institut des Sciences Chimiques de Rennes (CNRS/Université de Rennes 1) ont réalisé une première en synthétisant des polyaminoboranes dans des conditions réactionnelles étonnantes et avec un niveau de fonctionnalisation inédit. Cette approche par voie catalytique en milieu, en totale rupture avec les méthodes de synthèse habituelles, fait l'd'un article dans la revueLes polyaminoboranes sont des polymères inorganiques dotés d'unconstitué d'hétéro-éléments: leet l'. Habituellement, leur synthèse passe par une réaction de déshydrogénation, en forçant des molécules borées à perdre de l'hydrogène. Mais ici, les chercheurs ont ouvert une voie de synthèse complètement nouvelle. Ils ont développé unepermettant de générer un monomère (un aminoborane) qui se polymérise spontanément à basse température, sansni solvant. Plusieurs grammes de polymères ont pu ainsi être obtenus, avec un niveau de fonctionnalisation inédit. Cette nouvelle voie de synthèse présente un autre avantage: celui de contrôler la nature des réactifs et donc la composition des polymères. Les chercheurs espèrent réussir à doper de manière précise les céramiques déjà ultra-résistantes obtenues par pyrolyse de ces polyaminoboranes. Ces travaux ont fait l'objet d'un dépôt de brevet par la SATT-Ouest Valorisation en 2017.Carlos Antonio De Albuquerque Pinheiro, Claire Roiland, Philippe Jehan, Gilles AlcarazSolventless and Metal-Free Synthesis of High Molecular Mass Polyaminoboranes from Diisopropylaminoborane and Primary AminesAngewandte Chemie International Edition – Janvier 2018DOI: 10.1002/anie.201710293Gilles Alcaraz, ISCR UMR 6226, Université de Rennes 1