Première lumière pour le chasseur d'exoplanètes ExTrA à l'Observatoire de La Silla

Un nouvel instrument a effectué avec succès ses premières observations du ciel depuis l'Observatoire de La Silla de l'ESO. Les télescopes ExTrA sont dédiés à la recherche ainsi qu'à l'étude des exoplanètes de type Terre en orbite autour de naines rouges proches. Lenovateur d'ExTrA permet d'atteindre une sensibilité plus élevée que celle caractérisant les études antérieures. Les astronomes disposent à présent d'un nouvelpuissant pour détecter de potentiels mondes habitables.L'instrument récemment installé à l'Observatoire de La Silla de l'ESO audu Chili, « Exoplanètes en Transits et leurs Atmosphères (ExTrA) », a effectué ses premièresavec succès. ExTrA est conçu pour détecter la présence de planètesde naines rouges proches et étudier leurs propriétés. ExTrA est unfrançais financé par le Conseil Européen de laainsi que l'Agence Nationale de la Recherche. Les télescopes seront télécommandés depuis Grenoble, France.Pour détecter et étudier les exoplanètes, ExTrA utilise trois télescopes de 0,6 mètre de diamètre. Ces derniers mesurent, à intervalles réguliers, la quantité de lumière en provenance de nombreuses étoiles de typeet scrutent la moindre diminution de luminosité pouvant résulter du passage - ou transit - d'une planète devant led'une étoile, l'obscurcissant légèrement."Parce que La Silla offre d'excellentes conditions atmosphériques, ce site a été retenu pour abriter l'des trois télescopes" explique Xavier Bonfils (Institut de Planétologie et d'de Grenoble /- Université Grenoble Alpes), le. "La gamme de longueurs d'que nous observons - le proche- est très facilement absorbée par l'atmosphère de la. Nous devions donc disposer de conditions atmosphériques optimales: untrès sec et unparfaitement noir. La Silla répondait parfaitement à ces exigences."La méthode des transits consiste à comparer la brillance de l'étoile étudiée avec celle d'autres étoiles de référence afin de détecter d'infimes variations de lumière. Depuis le sol, il est toutefois difficile d'effectuer des mesures suffisamment précises pour détecter de petites planètes de type Terre. L'adoption d'une approche novatrice qui repose sur l'utilisation de données relatives à la luminosité d'étoiles dans différents domaines de longueurs d'onde, permet cependant à ExTrA de pallier certaines de ces limitations.Les trois télescopes ExTrA collectent la lumière en provenance de l'étoile cible et de quatre étoiles de comparaison. Cette lumière est ensuite transmise paroptiques à un spectrographe multiobjets. Cette approche novatrice qui consiste en l'ajout d'informations spectroscopiques à la traditionnelle photométrie permet d'atténuer l'effet perturbateur de l'atmosphère terrestre, ainsi que les effets générés par les instruments et les détecteurs - augmentant par là-même le degré de précision atteint.Parce qu'une planète en transit bloquera une plus grande proportion de la lumière émise par une étoile de petites, ExTrA se focalisera sur un type particulier de petites étoiles brillantes et proches que sont les naines de classe M, nombreuses dans la Voie Lactée. Ces étoiles sont censées abriter de nombreuses planètes de type Terre, ce qui en fait des cibles de choix pour les astronomes souhaitant découvrir et étudier de lointains mondes susceptibles d'abriter la, l'étoile la plus proche du, est une naine de classe M autour de laquelle a été découverte une planète dont laavoisine celle de la Terre.Découvrir ces exoTerres demeurées indétectées à ceconstitue l'un des deux principaux objectifs d'ExTrA. Le télescope étudiera également dans le détail les planètes qu'il détectera, déterminera leurs propriétés ainsi que leur composition afin d'établir leur degré de similitude avec la Terre."En outre, ExTrA nous permettra d'aborder certaines questions fondamentales relatives aux planètes peuplant notre. Ainsi, nous espérons pouvoir évaluer la proportion de ce type de planètes, le comportement des systèmes multi-planétaires, ainsi que les types d'environnements propices à leur formation", précise Jose-Manuel Almenara, l'un des membres de l'équipe.Xavier Bonfils est particulièrement enthousiaste pour l'avenir: "La mise en place de la nouvelle génération de télescopes, tel l'Extremely Large Telescope de l'ESO, nous permettra d'étudier les atmosphères des exoplanètes découvertes au moyen d'ExTrA et donc d'évaluer la probabilité qu'elles abritent la vie telle que nous la connaissons. L'étude des exoplanètes fait désormais entrer lafiction dans l'de la science."