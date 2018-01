L'intrication quantique influence-t-elle la chute des corps ?

Figure: la chute libre de deux atomes intriqués (gauche) est-t-elle différente de celle de deux atomes indépendants (droite) ?

(Credit Remi Geiger)

Remi Geiger (Observatoire de Paris) et Michael Trupke (Université de Vienne) ont proposé une nouvelle manière de tester l'universalité de la chute des corps avec une paire d'atomes intriqués.Le principe d'équivalence faible, également connu sous le nom d'universalité de la chute libre, est l'un des principes fondamentaux de laet constitue l'une des pierres angulaires de la théorie de la relativité générale. Alors que ce principe est remis en question par certaines théories quantiques de la gravité, la façon et le niveau auquel il devrait être violé restent insaisissables. Des progrès dans lasur le principe d'équivalence sont donc attendus à partir de tests expérimentaux plus précis, ou en employant des types de systèmes qualitativement nouveaux, tels que l'antimatière ou des objets microscopiques.Les chercheurs ont imaginé une expérience pour observer la chute libre d'un état intriqué de deux atomes dedifférente. En adaptant des méthodes éprouvées d'quantique et de physique atomique, ils proposent de produire un état d'isotopes de Rubidium intriqués et de mesurer son accélération dans legravitationnel de laL'expérience proposée permettra, pour la première fois, d'explorer l'entre l'intrication et la gravité pour des objets massifs, et ouvre de nouvelles pistes d'études sur la relation entre la mécanique quantique et la relativité générale.L'intrication est une propriétéet fascinante de la mécanique quantique et permet à deux particules de rester intimement liées quelle que soit la distance qui les sépare. Cette propriété représente une ressource essentielle pour de nombreuses applications, telles que les communications et laquantiques. Si cette ressource est bien maîtrisée au niveau microscopique, son lien avec ladeagissant à l'échelle macroscopique n'a jusqu'à présent pas été exploré. Deux chercheurs, du laboratoire LNE-SYRTE (CNRS,Université, Universitéet Lettres) et de l'Université de Vienne en Autriche viennent de proposer une expérience visant à étudier le lien entre l'intrication et la gravitation.Dans leur proposition, parue dans la revue Physical Review Letters, ils proposent de faire chuter deux atomes différents l'un à côté de l'autre, de manière analogue à l'expérience conduite depuis le haut de laet imaginée par Galilée. Mais contrairement aux expériences traditionnelles, comme l'expérience Microscope par exemple, les deux particules en chute libre sont cette fois-ci intriquées, c'est à dire intimement liéespar la physique quantique. L'expérience, qui utiliserait des méthodes de physique atomique déjà bien maitrisées en laboratoire, permettrait de faire un test de la gravitation de nature totalement différente que ceux réalisés jusqu'à présent. Une telle expérience explorerait pour la première fois l'effet de l'intrication sur l'équivalence entre la masse grave et la masse, qui représente un des principes fondateurs de la théorie de la relativité générale, et pourrait conduire à des découvertes contribuant à l'des théories modernes de la physique.