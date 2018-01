Une façon plus écologique de produire des cétones

Des chercheurs de l'Université McGill ont découvert une façon plus écologique de produire des cétones, composés chimiques utilisés couramment dans la fabrication de produits pharmaceutiques. On trouve les cétones dans une grande diversité de produits chimiques utiles, mais elles sont généralement obtenues au moyen de technologies énergivores, qui nécessitent plusieurs étapes et produisent de grandes quantités de déchets chimiques.Dans un article publié en ligne dans la revueen décembre 2017, des scientifiques mcgillois ont démontré comment il est possible de recourir plutôt au, sous-produit delargement répandu, pour obtenir des composés chimiques hautement énergétiques qui réagissent directement avec le benzène afin de produire des cétones. « Cette approche pourrait constituer une méthode novatrice et plus écologique pour activer des hydrocarbures déjà disponibles, mais inertes, et les utiliser dans la fabrication d'une foule d'excellents produits », affirme Bruce Arndtsen, professeur deà l'Université McGill et auteur en chef de l'étude.L'article « A general approach to intermolecular carbonylation of arene C-H bonds to ketones through catalytic aroyl triflate formation », par R. Garrison Kinney et coll., a été publié en ligne le 11 décembre 2017 dans la revue Nature Chemistry. http://dx.doi.org/10.1038/nchem.2903Cette étude a été financée par le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada, la Fondation canadienne pour l'innovation et le Centre en chimie verte etdu Fonds dedu Québec - Nature et technologies.