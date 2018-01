Doper des nanofeuillets de graphène pour des supercondensateurs sur puce



Une technique de dépôt chimique enutilisant une résonance électronique cyclotronique a permis de faire croître des feuillets de graphène perpendiculairement à un substrat de. Les feuillets ont ensuite été dopés parmicroonde d', jusqu'à des valeurs record de 17% en. La morphologie des feuillets a pu être observée enélectronique à balayage et en transmission. Leur structure a été contrôlée en spectrométries de photoélectrons X et Raman. Des mesures électrochimiques ont enfin été effectuées dans des configurations à deux ou trois électrodes, sur la plateforme Hybriden de l'Inac, dont l'un des bancs de caractérisation est consacré au stockage électrochimique.Le dopage modifie les propriétés morphologiques (défauts de, porosité, etc.) et structurales (conductivité électrique), améliorant significativement les performances de stockage électrique du graphène dopé, par rapport au matériau non dopé.Encouragés par ces résultats, les chercheurs ont développé unde type pile bouton, utilisant un électrolyte à base deionique avec des nanofeuillets de graphène dopé. Celui-ci a pu alimenter une LED pendant 7après unede moins de 20 secondes.Pour plus d'information voir: