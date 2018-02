Formation d'étoiles: de l'ombre à la lumière

Un nuage sombre de poussière cosmique serpente au travers de cette spectaculaire image à grand champ, constellée d'intenses points de lumière émise par de jeunes étoiles. Ce nuage dense constitue une région de formation d'étoiles baptisée Lupus 3, aude laquelle naissent d'étincelantes étoiles chaudes à partir de l'effondrement de masses deet de poussière. Cette image est composée de clichés acquis par le Télescope dedu VLT ainsi que le télescope MPG/ESO de 2,2 mètres. Elle offre lala plus détaillée à cede cette région duLa région de formation d'étoiles Lupus 3 se situe au sein de ladu Scorpion, à quelque 600 années-lumière seulement de la. Elle fait partie d'un complexe deplus étendues, les Nuages du, dont l'appellation s'explique par la proximité directe de la constellation du Loup. Les nuages s'étendent, telle de lanoyant des millions d'étoiles. En réalité, ils constituent une nébuleuse sombre.Les nébuleuses consistent en de vastes étendues de gaz et de poussière qui lient les étoiles entre elles et dont les dimensions peuvent excéder les centaines d'années-lumière. De nombreuses nébuleuses étincellent à la lueur des étoiles chaudes qui les composent. A l', les nébuleuses sombres piègent leissu des objets célestes qu'elles renferment. Parce qu'elles sont constituées de particules de poussière froide et dense qui absorbent et diffusent la lumière quile, elles ont également été baptisées nébuleuses enParmi les nébuleuses sombres les plus célèbres figurent la Nébuleuse du Sac de Charbon et le Grand, dont les dimensions sont suffisamment étendues pour être visibles à l'oeil nu, totalement noires sur fond de Voie Lactée illuminée.Lupus 3 est dotée d'une forme irrégulière, semblable à celle d'un étrange serpent cosmique. Cette image révèle une région contrastée, constituée d'épais sentiers desombre parsemés de brillantes étoiles bleues. A l'instar de la plupart des nébuleuses sombres, Lupus 3 est une région active de formation d'étoiles, principalement constituée de protoétoiles et de très jeunes étoiles. Des perturbations en provenance de régions voisines peuvent se traduire par la contraction gravitationnelle des zones les plus denses de la nébuleuse, puis la hausse de leur température et l'augmentation de leur densité. S'ensuit la naissance d'une protoétoile au coeur de ce nuage collapsé régi par des conditions extrêmes.Les deux étoiles brillantes situées au centre de cette image ont évolué de cette façon. Audébut de leur existence, le rayonnement qu'elles émettaient s'est trouvé en grande partie piégé dans l'épais voile de leur nébuleuse hôte, visible au travers des seuls télescopes opérant dans l'et le domaine radio. Mais à mesure que leur température et leur éclat ont augmenté, leur intense rayonnement et leurs puissants vents stellaires ont balayé leurs proches environnements, éjectant le gaz et la poussière, de sorte que leur lumière a pu s'échapper de leur sombre pépinière.La compréhension des nébuleuses est essentielle à la connaissance des processus de formation. En effet, il est fort probable que lesoit né, il y a plus de quatre milliards d'années, au sein d'une région de formation d'étoiles semblable à Lupus 3. Parce qu'elle constitue l'une des pépinières stellaires les plus proches de la Terre, Lupus 3 a fait l'de nombreuses études. En 2013, le télescope MPG/ESO de 2,2 mètres à l'Observatoire de La Silla de l'ESO au Chili a capturé une image de plus petites dimensions de ses colonnes de fumée et des étoiles brillantes qui la composent.