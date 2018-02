De petits accéléromètres intégrés à des ailes d’avion



Alenia-C-27J-Spartan ©Techno-Sciencenet

Clean Sky est le programme deen aéronautique le plus ambitieux jamais lancé en. Il vise à accélérer les progrès technologiques et accélérer la commercialisation de nouvelles solutions plus propres testées sur des appareils de démonstration en taille réelle. L’accélération des nouveaux modèles aéronautiques ende réduire l’empreinte écologique des avions et duaérien appelle à une innovation sur toutes les pièces de l’appareil.Dans le cadre duMICRO-IMU financé par l’UE, des chercheurs ont tenté de mettre auun circuit intégré spécifique (ASIC). Cette micropuce abrite les accéléromètres du système micro-électromécanique.Les scientifiques ont combiné plusieurs blocs fonctionnels sur une même puce. Les commutateurs représentent les principaux composants du bloc de conversion etanalogique/numérique. Ils permettent d’activer les électrodes de la. Des transistors spécifiques ont été intégrés aux commutateurs afin d’assurer la stabilité sur toutede. L’intégrée a permis de produire une tension de sortie proportionnelle à la valeur intégrée du courant d’entrée.Une sondea également été intégrée afin de mesurer la température de la puce avec précision. La valeur est numérisée et enregistrée dans un registre. Selon les caractéristiques techniques, lade température est comprise entre -55 et 110 °C.Le bloc de référence représente un autre composant essentiel de l’ASIC. Des références de tension élevées et précises sont essentielles au fonctionnement des convertisseurs analogiques/numériques (CAN), de l’de charge et de la sonde de température. Une source de référence externe a été utilisée alors que les tensions dérivées peuvent être réduites grâce à l’série afin de compenser les erreurs de décalage des amplificateurs.L’ASIC présente deux interfaces de. Etant donné les hauts débits de données et les calculs enréel, la première interface série est exclusivement utilisée pour la transmission des données d’accélération alors que laautorise la lecture de la température mesurée et l’écriture dans le registre de configuration et de réglage. Pour éviter les interférences entre les CAN, chacune dispose de ses propres références, qui peuvent être réduites séparément.Cescompacts et légers devraient être intégrés aux ailes des avions. En participant au programme Clean Sky, le projet MICRO-IMU contribue à la création de nouveaux modèles d’avion plus écologiques.Pour plus d'information voir: