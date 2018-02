Neutrino: une nouvelle pièce du puzzle de l'expérience ProtoDUNE



Une grue met en position verticale le nouveau module, qui mesure 6,3 m sur 2,3 m. (Image: Maximilien Brice/CERN)

Le nouveau module, que l'on voit au premier plan, suspendu, est transporté vers l'un des détecteurs de protoDUNE (visible en rouge). (Image: Maximilien Brice/CERN)

Un élément impressionnant vient de rejoindre la plateforme neutrino du CERN : le premier module de plan anodique (APA) construit au Royaume-Uni pour les détecteurs de ProtoDUNE.Ces détecteurs sont des prototypes pour l'expériencesouterraine, qui sera basée aux États-Unis, et qui étudiera les différences entre les neutrinos et les antineutrinos afin de nous aider à comprendre les raisons pour lesquelles l'est composé de matière.L'expérience ProtoDUNE, au CERN, est composée de deux grands détecteurs de neutrinos, tous deux étant remplis d'argonLes plans anodiques sont de grands cadres rectangulaires encouverts d'environ 4 000 fils, qui seront utilisés pour lire ledesde particules qui apparaîtront à l'intérieur du détecteur à argon liquide.Beaucoup d'autres composants de ce détecteur sont en cours de fabrication, dans leentier ; certains, comme ce plan anodique, arrivent maintenant au CERN pour être installés aude ProtoDUNE.