Les planètes de Trappist-1 sont rocheuses et pourraient être riches en eau

Deux articles publiés le lundi 5 février 2018 reviennent sur les sept planètes découvertes l'an passé et qui gravitent autour de la petite étoile Trappist-1. Ces nouvelles études révèlent que ces sept planètes sont en grande partie constituées de roches et qu'elles ne possèdent pas d'atmosphère riche en hydrogène au contraire de planètes comme Uranus et Neptune.Leurs densités suggèrent que certaines pourraient avoir jusqu'à 5% de leurcomposée d'(alors que l'eau ne constitue que 0,1 % de la masse de la Terre). En termes de taille, de densité et de quantité dereçu de la part de son étoile, la quatrième planète est la plus semblable à la. Il semblerait que ce soit la planète la plus rocheuse de toutes même si la présence d'eau n'est pas exclue.Ces études ont été réalisées par une équipe internationale impliquant des chercheurs français du Laboratoire d'de Bordeaux (CNRS/Université de Bordeaux), du service d'astrophysique du CEA et du Laboratoire de météorologie(CNRS/École polytechnique/Sorbonne université/ENS Paris). Elles sont publiées le 5 février 2018 dans Nature Astronomy et Astronomy & Astrophysics.