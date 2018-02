Le rôle de la quasi-fission dans la synthèse des nouveaux éléments super-lourds

Au cours d'une expérience réalisée auprès de l'accélérateur de l'(ANU Canberra, Australie), une collaboration franco-australienne impliquant le GANIL (1), l'IPNO (2), l'IRFU/DPhN et l'ANU a pour la première fois identifié en numéro atomique Z jusqu'au(Z=94), et enA les fragments créés dans des réactions de quasi-fission (3). Ces résultats ont donné lieu à une publication dans la revueLa quasi-fission, au cours de laquelle les noyaux projectile et cible échangent des nucléons avant de se séparer dans unde l'ordre de la zeptoseconde (10^-21s), est le mécanisme dominant dans les interactions entre noyaux lourds. Ce mécanisme, identifié dans les années 70, demeure le moins bien maîtrisé des mécanismes d'entre ions lourds en dépit du rôle qu'ilpour inhiber la synthèse des éléments très lourds. Il est en effet en forte compétition avec le mécanisme deutilisé pour synthétiser de nouveaux éléments super-lourds (Z>104), des éléments qui ne peuvent exister que si des effets microscopiques d'origine quantique suffisamment intenses les stabilisent. L'élément le plus lourd synthétisé à ceest l'Oganesson (Z=118), mais les théories récentes denucléaire prédisent que toute une région d'éléments, s'étendant probablement bien au-delà de Z=118, devrait être stabilisée grâce à ces effets microscopiques.Les derniers éléments synthétisés ont exigé des expériences de plus en plus coûteuses, utilisant desentiers de faisceaux très intenses fournis par différents accélérateurs d'ions lourds en Russie ou au Japon. La synthèse d'éléments super lourds n'est considérée comme accomplie que lorsque (statistiquement) quelques exemplaires des noyaux composés formés survivent à la fission et peuvent être identifiés dans le système de détection approprié. Pour dépasser la limite de Z=118, il sera donc nécessaire d'optimiser les expériences quant à la nature des noyaux entrant enet à l'énergie incidente afin de maximiser aussi bien la(4) de fusion que la probabilité de survie à la fission des noyaux composés super-lourds ainsi formés. Malheureusement, les caractéristiques très similaires d'une partie des fragments de quasi-fission et des fragments de fission suivant fusion ne permettent pas de mesurer de façon fiable les sections efficaces de fusion et celles de quasi-fission. Dans ce, une modélisation réaliste du processus de quasi-fission est indispensable afin d'atteindre des prédictions fiables quant aux sections efficaces de fusion.Dans cette étude, les réactions de quasi-fission ont été induites lors de collisions entre des ions projectiles de 48Ti , accélérés à 276 MeV, et descibles de 238U. Les numéros atomiques ont été déduits des émissions caractéristiques de rayons X deet les masses des corrélations angulaires et des vitesses des fragments émergents. Les données collectées mettent en évidence des effets de couches qui intensifient la production de noyauxdumagique (5) Z=82 (Plomb) dans les réactions de quasi-fission. Ces résultats vont permettre d'optimiser les expériences visant à créer des éléments toujours plus lourds par fusion (6), et ouvrent des perspectives grâce à cette approche expérimentale originale dans le domaine de la fission et de la fusion nucléairesGrâce aux données collectées par l'expérience franco-australienne, de nouvelles informations sont maintenant disponibles sur le mécanisme de quasi-fission. Dans cette expérience, un maximum de la production de fragments de quasi-fission a été observé pour le nombre magique de protons Z=82, alors que de nombreux travaux expérimentaux et théoriques précédents suggéraient que c'était le nombre magique de neutrons N=126 qui jouait un rôle déterminant. Pour différents nombre de nucléons échangés (bilan global des nombres de neutrons et de protons échangés entre le projectile et la cible), les contributions respectives des nombres de neutrons et de protons échangés ont été déterminées. L'expérience montre que le nombre de nucléons échangés est fortement corrélé avec l'auquel les fragments se séparent. Cet angle de séparation, quant à lui, est corrélé à des temps d'interaction entre les noyaux (typiquement de l'ordre de quelques 10^-22 secondes) et donne ainsi accès à laà laquelle les neutrons et les protons sont échangés (en moyenne) depuis les premiers instants de la réaction. Des calculs fondés sur l'approche microscopique théorique la plus performante dans ce domaine (l'approche dite, TDHF) surestiment l'échange des protons et sous-estiment celui de neutrons, mais prédisent bien les temps moyens d'interaction ainsi que le rôle déterminant du nombre magique Z=82. L'étude des échanges de nucléons, pour différents systèmes des noyaux entrant en collision, va permettre un ajustement fin dans ce modèle des paramètres gouvernant les échanges de nucléons.Notes- 1) Grand accélérateur national d'ions lourds (GANIL, CNRS/CEA)- 2)de physique nucléaire d'Orsay (IPNO, CNRS/Université Paris-Sud)- 3) Fission:d'unlourd, généralement en deux parties, dites fragments de fission, avec libération d'énergie et émission de neutrons. La quasi-fission produit des fragments dont une partie ressemble à des fragments de fission. Cependant ces fragments sont produits directement par échanges de nucléons entre les noyaux projectile et cible au cours de l'interaction (contrairement aux fragments de fission qui proviennent d'un noyau unique résultant ici de la fusion nucléaire).- 4) Section efficace: la probabilité d'interaction ou de production.- 5) Nombre magique: nombre de protons ou de neutrons donnant aux noyaux une stabilité particulièrement grande. Les nombres magiques observés, reproduits par le modèle en couches du noyau atomique, sont de 2, 8, 20, 28, 50, 82 et 126; ils sont identiques pour les neutrons et les protons, à l'exception peut-être de 126 protons qui correspond à un élément non encore synthétisé.- 6) Fusion: union de plusieurs noyaux atomiques en un seul noyau composé.