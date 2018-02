Le VLT de l'ESO se comporte pour la première fois comme un télescope de 16 mètres

ESPRESSO, l'un des instruments installés sur le Very Large Telescope de l'ESO au Chili, a pour la première fois utilisé la lumière issue des quatre télescopes de 8,2 mètres de diamètre. En combinant ainsi la lumière en provenance des quatre télescopes, le VLT devient le télescopele plus étendu en termes decollectrice.Le Very Large Telescope (VLT) de l'ESO fut conçu de sorte que ses quatre télescopes (puissent fonctionner de concert et constituer un seul et unique télescope géant. Le spectrographe ESPRESSO vient de capturer sa première lumière en utilisant ce mode de fonctionnement du VLT. L'objectif est donc désormais atteintAprès que le consortium ESPRESSO (piloté par l'de l'Université de Genève et incluant la participation de centres deimplantés en Italie, au Portugal, en Espagne et en Suisse) et le personnel de l'ESO aient procédé aux préparatifs nécessaires, Xavier Barcons, le Directeur Général de l'ESO, a lancé cetteastronomique historique en appuyant sur un bouton dans la salle de contrôle.Gaspare Lo Curto, leresponsable de l'instrument ESPRESSO à l'ESO, revient sur le caractère historique de cet événement: "L'ESO a réalisé un rêve datant des années 1980, soit de cette époque à laquelle le VLT fut conçu: combiner la lumière issue des quatre télescopes implantés sur le Cerro Paranal puis la transmettre à un seul et unique instrument !"Lorsque les quatre télescopes de 8,2 mètres combinent leurcollectrice pour alimenter un seul et unique instrument, le VLT devient en effet le télescope optique le plus étendu en termes de surface collectrice.Deux des objectifs scientifiques principaux d'ESPRESSO consistent à découvrir et caractériser des planètes de typeet à mettre en évidence la possible variabilité des constantes fondamentales de la. Ces dernières expériences requièrent l'de quasars distants de faible luminosité. Cet objectif scientifique bénéficiera pleinement de lade la lumière issue des quatre télescopes aud'ESPRESSO. L'une et l'autre requièrent l'extrême stabilité de l'instrument ainsi que de la source de lumière de référence.Le degré de complexité est tel que cette méthode de combinaison de la lumière issue des quatre télescopes baptisée "focalisation incohérente" n'avait encore jamais été mise en oeuvre. Toutefois, dès la construction, de l'espace avait été prévu à cet effet entre les télescopes et la structure souterraine du sommet de laUn système de miroirs, de prismes et de lentilles transmet la lumière en provenance de chaque télescope du VLT au spectrographe ESPRESSO, jusqu'à 69 mètres de distance. Grâce à ces optiques complexes, ESPRESSO peut soit collecter la lumière issue de l'des quatre télescopes, augmentant ainsi son pouvoir collecteur, soit recevoir la lumière en provenance de l'un ou l'autre télescope pris indépendamment, ce qui permet une utilisation plus flexible dud'observation. ESPRESSO fut spécifiquement conçu pour exploiter cette infrastructure.La lumière en provenance des quatre télescopes est régulièrement combinée au sein de l'Interféromètre du VLT afin de permettre l'étude de détails extrêmement fins d'objets comparativement brillants. Mais l'interférométrie, qui combine les faisceaux de manière "cohérente", ne peut exploiter le vaste potentiel collecteur des télescopes combinés pour étudier des objets de faible luminositéPaolo Molaro, le scientifique responsable du, de préciser: "Cette magnifique réalisation constitue l'aboutissement d'un travail mené par une vaste équipe de scientifiques et d'ingénieurs sur plusieurs années. Il est merveilleux de voir ESPRESSO travailler de concert avec les quatre télescopes. J'attends avec impatience les passionnants résultats scientifiques à venir."Acheminer la lumière combinée vers un seul et unique instrument permettra aux astronomes d'accéder à des informations jusqu'alors inaccessibles. Cette nouvelle installation constitue une véritable révolution pour l'basée sur l'utilisation de spectrographes dotés d'une résolution élevée. Elle introduit de nouveaux concepts, tel l'étalonnage des longueurs d'assisté d'un peigne de fréquence, offrant une précision inégalée ainsi qu'une reproductibilité sans précédent, et désormais la capacité de combiner le pouvoir collecteur des quatre télescopes"En travaillant de concert avec les quatre télescopes, ESPRESSO nous donne un aperçu de ce que nous offrira la prochaine génération de télescopes tel l'Extremely Large Telescope de l'ESO dans quelques années", conclut Xavier Barcons, le Directeur Général de l'ESO.