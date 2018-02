La formation de la galaxie Andromède enfin élucidée

La galaxie d'Andromède, M 31 Au centre, se trouve le bulbe

Vues comparées en vraies couleurs de la galaxie d'Andromède La galaxie d'Andromède, M 31 dont le disque très incliné s'étend en diamètre sur environ 40 kpc. À gauche, M31 observée en couleurs réelles. À droite, simulation numérique à 24 millions de particules. L'insert, en haut et à droite de chaque image, montre que la simulation parvient aussi à reproduire la barre de la galaxie (sombre dans l'insert gauche, jaune dans celui à droite), ainsi que les régions de formation stellaire (bleues) qui appartiennent au disque d'Andromède.© Richard Crisp / Observatoire de Paris - PSL / Hammer et al. 2016

Vue du gigantesque halo sur 265x265 kpc2 qui entoure la galaxie d'Andromède À gauche, vue détaillée des observations profondes; À droite, la simulation opérée à l'aide de puissants calculateurs des parcs GENCI et MesoPL parvient à reproduire les observations et à en expliquer leurs origines.Crédits: Observatoire de Paris - PSL/ Hammer et al. 2016

Référence publication

Collaboration

La galaxie spirale Andromède s'est structurée il y a moins de 3 milliards d'années, à la suite d'une collision majeure survenue entre deux galaxies. C'est la conclusion rapportée par une étude adossée à des moyens de calculs informatiques sans précédant et dirigée par unde l'- PSL, au département Galaxies, Etoiles,et- GEPI (Observatoire de- PSL // Université Paris Diderot). Celle-ci paraît en ligne dans la revue, en date du 14 février 2018.La grande nébuleuse d'Andromède a été décrite pour la première fois en 964, par l'astronome Perse, Abd al-Rahman al-Sufi. Répertoriée en 1923 comme galaxie, elle a souvent été considérée comme la soeur jumelle de notre Voie Lactée. C'est sa plus proche voisine et cette proximité permet l'comparée de ses propriétés qui, jusqu'à aujourd'hui, intriguaient les astrophysiciens.Uned'observations américaine, menée entre 2006 à 2014, avait en effet souligné une différence considérable avec la Voie Lactée: dans le disque géant d'Andromède, toutes les étoiles âgées de plus de 2 milliards d'années, subissent des mouvements désordonnés, dont l'ampleur est presque comparable à leur mouvement de rotationdu centre de cette galaxie. À titre comparatif, les étoiles du disque de la Voie Lactée, dont fait partie notre, ne sont sujets qu'à un simple mouvement de rotation. Comment expliquer cette différence ?À l'aide de modélisations effectuées sur les plus puissants moyens de calcul disponibles en France - les calculateurs de l'Observatoire de Paris (MesoPSL) et de GENCI (IDRIS - CNRS)-, et après traitement de près d'un téraoctet de données, une équipefranco-chinoise de l'Observatoire de Paris - PSL, du National Astronomical Observatory of China (NAOC), de l'de l'Université de Strasbourg et du CNRS est enfin parvenue à caractériser les mécanismes physiques de formation d'Andromède, levant ainsi le voile sur l'origine de sa formation. Les scientifiques ont démontré que seule une«récente» pouvait expliquer l'des étoiles, collision suivie par un épisode de formationdans l'du disque géant d'Andromède.Il y a 7 à 10 milliards d'années, à la place d'Andromède, se trouvaient deux galaxies sur une mêmede rencontre. Les astronomes ont optimisé par simulation les trajectoires des deux galaxies pro-génitrices. Ils ont découvert qu'elles avaient fusionné il y a 1,8 à 3 milliards d'années. Cette collision a donné naissance à Andromède telle que nous la connaissons. «Nous avons montré que la plus grande des deux galaxies pro-génitrices était environ quatre fois plusque la plus petite», précise François Hammer, astronome de l'Observatoire de Paris - PSL, premier coauteur de l'étude.Grâce à des calculs numériques intensifs, les astrophysiciens parviennent pour la première fois à reproduire en détail l'ensemble des nombreuses structures qui composent la galaxie d'Andromède: le bulbe, la barre et le disque géant. Ce dernier inclut un gigantesque'étoiles jeunes dont la stabilité avec lerestait inexpliquée, ce qui vient d'être résolu.La galaxie d'Andromède est entourée deet d'étoiles peuplant une région dix fois plus étendue qu'Andromède, communément appelée le halo. Des observations réalisées entre 2008 et 2014 sur le télescope franco-canadien à Hawaii (CFHT) montrent que le halo d'Andromède est peuplé par de gigantesques courants d'étoiles, dont le plus proéminent, s'appelle précisément le «courant géant d'étoiles». Le disque géant présente des bords déformés, sur lesquels on retrouve également d'autres structures ayant la forme d'amas diffus ou de coquilles.En faisant une comparaison systématique avec ces observations qui sont les plus profondes du halo d'Andromède, la collaboration franco-chinoise est parvenue à reproduire et à comprendre l'origine de ces structures. Le «courant géant d'étoiles» ainsi que les coquilles proviennent du plus petit progéniteur, tandis que les amas diffus et la déformation du disque proviennent du plus grand. Cela explique pourquoi les premières structures sont sous-abondantes en éléments lourds par rapport aux secondes: le plus petit progéniteur étant moins, il a formé moins d'éléments lourds et d'étoiles que le plus grand.C'est la toute première fois qu'une simulation numérique, basée sur 24 millions de particules, parvient à reproduire une galaxie avec autant de détails. La collision gigantesque qui a eu lieu alors que notreexistait déjà, pourrait avoir laissé desdans notre, le. Elle est le seul moyen d'expliquer comment se sont formés le bulbe, la barre, les disques minces et épais, l'anneau stable de jeunes étoiles dans le disque, le récent événement de formation stellaire dansle disque, la structure 3D du «courant géant d'étoiles», les coquilles et amas diffus, et la distribution des étoiles dans le halo.Ce travail dea fait l'd'un article intitulé "A 2-3year old major merger paradigm for the Andromeda galaxy and its outskirts", par F. Hammer et al., à paraître le 15 février 2018 dans la revue Monthly Notices of the Royal Astronomical Society ( arXiv: 1801.04279 ).L'équipe est composée de François Hammer (Observatoire de Paris - PSL), Yanbin Yang (Observatoire de Paris - PSL), Jianling Wang (National Astronomical Observatory of China), Rodrigo Ibata (Observatoire astronomique de l'Université de Strasbourg), Hector Flores (Observatoire de Paris - PSL) et Mathieu Puech (Observatoire de Paris - PSL).