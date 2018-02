Un détecteur en graphène pour les ondes térahertz



© IES

Vue d’ artiste (Est communément appelée artiste toute personne exerçant l'un des métiers ou activités suivantes :) irradiation (En physique nucléaire, l'irradiation désigne l'action d'exposer (volontairement ou accidentellement) un organisme, une substance, d'un corps à un flux de rayonnements ionisants : rayons alpha,...) drain ( Drain est une commune française de Maine-et-Loire ; Drain est également un groupe de musique ; Le drain français est un...) antenne (En radioélectricité, une antenne est un dispositif permettant de rayonner (émetteur) ou de capter (récepteur) les ondes électromagnétiques.) tension (La tension est une force d'extension.)

arrangement (La notion d'arrangement est utilisée en probabilités, et notamment pour les dénombrements en analyse combinatoire.)

atomes (Un atome (du grec ατομος, atomos, « que l'on ne peut diviser ») est la plus petite partie d'un corps simple pouvant se...)

carbone (Le carbone est un élément chimique de la famille des cristallogènes, de symbole C, de numéro atomique 6 et de masse atomique 12,0107.)

Institut (Un institut est une organisation permanente créée dans un certain but. C'est habituellement une institution de recherche. Par exemple, le Perimeter Institute for Theoretical Physics est un tel institut.)

redresseur (Un redresseur, également appelé convertisseur alternatif - continu (rectifier en anglais), est un convertisseur destiné à alimenter une charge de type continu, qu'elle...)

onde (Une onde est la propagation d'une perturbation produisant sur son passage une variation réversible de propriétés physiques locales. Elle transporte de l'énergie sans...)

courant alternatif (Le courant alternatif (qui peut être abrégé par CA, ou AC, pour Alternating Current en anglais, étant cependant souvent utilisé)...)

courant continu (Le courant continu est un courant électrique indépendant du temps ou, par extension, un courant périodique dont la composante continue est d'importance primordiale)

signal ( Termes généraux Un signal est un message simplifié et généralement codé. Il existe sous forme d'objets ayant des formes particulières. Les...)

Pour détecter des ondes térahertz (THz), les capacités des composants dépendent généralement de la mobilité des électrons à travers le matériau. Grâce à la structure électronique que lui confère l’hexagonal de sesde, le graphène offre précisément une très haute mobilité. Des chercheurs de l’d’électronique et des systèmes (IES, CNRS/Université de Montpellier) et du Laboratoire Charles Coulomb (L2C, CNRS/Université de Montpellier) se sont associés aux Universités de Manchester et de Shandong pour développer un détecteur d’ondes THz de nouvelle génération.Le détecteur se présente sous la forme d’une antenne bow-tie de quelques millimètres de long, installée sur unen graphène d’une trentaine de microns carrés. L’antenne convertit l’électromagnétique THz en, que le redresseur transforme en. Ce composant ressemble à un carrefour asymétrique ; les électrons arrivent de l’antenne par deux chemins différents, source et drain, mais s’alignent et ne sortent que par une seule des deux issues, low, créant ainsi unexploitable. Contrairement à des composants fabriqués dans des matériaux conventionnels, ce nouveau détecteur fonctionne à la fois à température ambiante et sans avoir à mélanger plusieurs fréquences. Le détecteur atteint des performances exceptionnelles en termes de sensibilité et de réduction de bruit (R = 764 V/W ; NEP = 34pW Hz1/2), et ce sur une large gamme spectrale.Ces travaux peuvent servir à développer une nouvelle spectrométrie, potentiellement capable de détecter à distance drogues et explosifs. Ils sont aussi susceptibles d’intéresser les télécommunications sans fil, actuellement utilisées dans des applications telles que le Wifi et la 4G.Terahertz Detection and Imaging Using Graphene Ballistic RectifiersG. Auton, D. B. But, J. Zhang, E. Hill, D. Coquillat, C. Consejo, P. Nouvel, W. Knap, L. Varani, F. Teppe, J. Torres, and A. SongNano Lett., 2017, 17 (11), pp 7015–7020- Jérémie Torres – IES - Christophe Consejo – L2C