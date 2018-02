À propos de la publication

Quand les électrons partent en vrille

Comme nos mains, certaines molécules ne sont pas superposables à leur image miroir. Identifier ces molécules droites ou gauches, qu’on dit « chirales », est une étape cruciale de nombreuses applications en chimie et en pharmaceutique. Une équipe deinternationale (INRS/MBI/CNRS/CEA/Université de Bordeaux) présente une nouvelle méthode très originale pour y parvenir. Les chercheurs font bouger les électrons des molécules dans une direction à l’aide d’impulsionsultracourtes, ce qui révèle cette caractéristique moléculaire. Les résultats de ces expériences réalisées à Bordeaux au Centre lasers intenses et applications (CELIA, CNRS/Université de Bordeaux/CEA), sont publiés dans Nature Physics, le 19 février 2018.Les gauchers le savent: de nombreux objets sont conçus pour être manipulés avec ladroite et ne conviennent pas à la main gauche. Pour les molécules, ce type de phénomène se produit également: certaines réactions biochimiques sont spécifiques à une seule des deux versions d’une molécule, appelée « énantiomère ». En conséquence, certains médicaments doivent leur efficacité uniquement à un de leur énantiomère, l’autre pouvant même être toxique dans certains cas.Au grand dam des chimistes, il est très difficile de reconnaître les énantiomères dont les différences intrinsèques sont aussi subtiles que celles existant entre une personne et sondans le. On parvient à les distinguer uniquement lorsqu’elles interagissent avec un autrechiral, comme un gant permet d’identifier si la main qui s’y glisse est droite ou gauche.On connaît la chiralité moléculaire depuis les travaux de Pasteur, au 19e siècle, sur des cristaux chiraux. L’exemple le plus célèbre est probablement l’ADN, dont la structure ressemble à un tire-bouchon tournant vers la droite. De nombreuses autres molécules présentes dans levivant sont également chirales. Habituellement, on détermine la chiralité en utilisant de la lumière « circulaire » dont leélectromagnétique tourne dans le sens horaire ou antihoraire endes spirales gauches ou droites. Cette lumière chirale est absorbée différemment par les énantiomères d’une molécule. La différence est cependant très ténue, car lad’de la lumière dépasse largement la taille des molécules ; lade la lumière est trop grande pour que la molécule « perçoive » le sens de sa rotation efficacement.Il en va autrement avec la nouvelle méthode présentée par l’équipe constituée de chercheurs du Centre lasers intenses et applications (CELIA, CNRS/Université de Bordeaux/CEA), en collaboration avec le Max Born Institute, le, le Laboratoire interactions, dynamiques et lasers (LIDYL, CNRS/CEA) et l’INRS. Cette dernière amplifie grandement lechiral. « Pour y arriver, des impulsions laser ultra-brèves et polarisées circulairement sont envoyées sur des molécules chirales » explique Samuel Beaulieu,en sciences de l’énergie et des matériaux à l’INRS et premier auteur de l’article.Les impulsions laser utilisées durent seulement quelques millionièmes de milliardièmes deet transfèrent leur énergie aux électrons des molécules. Les électrons ainsi excités décrivent un mouvement circulaire dans le sens de la lumière excitatrice,en restant liés à la molécule. La molécule transforme alors ce mouvement circulaire en une spirale vers l’avant ou vers l’arrière, selon sa chiralité, comme un écrou sur un boulon. Ayant une taille similaire à celle de la molécule, la spirale électronique permet d’en sonder les propriétés géométriques telles que la chiralité.À son tour, la spirale peut être détectée à l’aide d’une seconde impulsion laser suffisamment courte pour capter la direction dans laquelle l’électron part en vrille. Selon qu’ils bougent suivant le sens horaire ou antihoraire, les électrons seront éjectés dans la direction de propagation du faisceau laser ou en sens opposé.Les chercheurs ont nommé cette nouvelle méthode le dichroïsme circulaire de photo-excitation. Elle permet d’initier et de suivre dans leles dynamiques ultrarapides dans les molécules chirales. En plus de son intérêt fondamental, cette technique à la frontière du domaine de la «moléculaire aux temps ultra-courts » pourrait être extrêmement utile dans des domaines tels que la, la biochimie, laou la pharmaceutique pour lesquelles la chiralité est un enjeu central.Maintenant qu’ils ont appliqué leur méthode avec succès sur des molécules chirales complexes, les chercheurs se penchent sur le développement d’approches pour séparer les molécules gauches et droites engazeuse en mettant à profit leur découverte.Les recherches de Samuel Beaulieu sont sous la direction de François Légaré, professeur à l’INRS, et de Yann Mairesse, chargé de recherche au. Les résultats décrits sont publiés dans l’article intitulé « Photoexcitation Circular Dichroism in Chiral Molecules », paru dans la revue Nature Physics le 19 février 2018.Samuel Beaulieu, A. Comby, D. Descamps, B. Fabre, G. A. Garcia, R. Géneaux, A. G. Harvey, François Légaré, Z. Mašín, L. Nahon, A. F. Ordonez, S. Petit, B. Pons, Yann Mairesse, Olga Smirnova et V. Blanchet ont participé à cette publication qui a bénéficié du soutien financier de l’Agence Nationale pour la Recherche (France), de l’Université de Bordeaux, de la Fondation allemande pour la recherche, du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada, de la Coopération européenne dans le domaine de laet technique et du Conseil européen de la recherche.Les auteurs de cette publication sont affiliés à l’national de la recherche(INRS), à l’Université de Bordeaux, au Centre national de la recherche scientifique (CNRS), au Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies(CEA)(1), au Synchrotron Soleil et à l’Institut Max Born.- Valérie Blanchet, Université de Bordeaux