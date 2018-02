Une polymérisation en émulsion amorcée grâce à la lumière visible

Référence publication

Contacts chercheurs

Adhésifs, revêtements, peintures: des polymères peuvent être produits en émulsion grâce à une réaction activée par la lumière visible. Des chercheurs du laboratoire Chimie, Catalyse, Polymères et Procédés (CNRS/Université Claude Bernard Lyon 1/CPE Lyon), du laboratoire Hydrazines et Composés Énergétiques Polyazotés (CNRS/UniversitéLyon 1/CNES/ArianeGroup), et de l'des Matériaux de Mulhouse (CNRS/Université Haute Alsace) viennent de le démontrer dans la revueLa polymérisation en émulsion est une méthode très employée dans leacadémique comme dans l'industrie: elle permet en effet d'obtenir des, suspensions dans l'de polymères de hautes masses molaires, de manière efficace (taux de solide élevés), peu coûteuse et verte (sans solvant). Jusqu'à présent, ces polymérisations étaient amorcées par voieou par réaction d’oxydoréduction. Les équipes(1) du laboratoire, Polymères et Procédés (CNRS/Université Claude Bernard Lyon 1/CPE Lyon), du laboratoire Hydrazines et Composés Énergétiques Polyazotés (CNRS/Université Claude Bernard Lyon 1/CNES/ArianeGroup), et de l’Institut des Matériaux de Mulhouse (CNRS/Université Haute Alsace) ont mis auun amorçage par voie photochimique qui permet un contrôle externe de la polymérisation, du point despatial (seule la zone irradiée réagit) comme temporel (l'avancement ne procède que quand le milieu est éclairé).Pour cela, il a fallu franchir deux obstacles.d’abord, la plupart des systèmes d'amorçage de photopolymérisation sont lipophiles et ne sont donc pas adaptés à la polymérisation en émulsion qui requiert un amorçage dans laaqueuse. De plus, les gouttelettes initiales de monomère puis les nanoparticules de polymères formées ont une taille qui leur fait diffuser la lumière ultra-violette: on ne peut donc utiliser cette dernière efficacement pour un amorçage. Ainsi, les partenaires ont élaboré un système amorceur hydrophile à base defonctionnant dans le visible, ce qui permet une pénétration contrôlée de la lumière dans le milieu.Le système a été testé sur le styrène, conduisant à la production de latex de polystyrène, qui peuvent par exemple trouver des applications en tant que particules support enbiomédical. Ce styrène a été photopolymérisé en émulsion avec des conversions totales et sans déstabilisation: les particules de polymères endans l'eau ne s’agrègent pas. La méthode permet ainsi d'accéder à des latex stables, avec des tailles de nanoparticules allant de 50 à 300 nm de diamètre (selon la quantité deemployée) et des taux de solides pouvant atteindre 30 %.Le dispositif, qui fonctionne à plus basse température que la voie thermique, repose sur des LED disponibles en grandes surfaces, un équipement très simple, peu onéreux et sûr pour les opérateurs. Le contrôle spatial de type on/off qu'offre la méthode permet d'envisager son transfert dans des dispositifs encontinu. Enfin, l’utilisation de lumière visible permet quant à elle d'envisager d'effectuer la polymérisation en présence de pigments ou de matériaux sensibles à la lumière ultra-violette ou dégradés par la. Ce nouveau procédé présente donc de nombreux avantages.Frédéric Le Quéméner, Daniel Subervie, Fabrice Morlet-Savary, Jacques Lalevée, Muriel Lansalot, Elodie Bourgeat-Lami, Emmanuel LacôteVisible-light Emulsion Photopolymerization of StyreneAngewandte Chemie International Edition – Décembre 2017- Muriel Lansalot, C2P2 UMR 5265 Université Claude Bernard Lyon 1 , CPE Lyon- Elodie Bourgeat-Lami, C2P2 UMR 5265 Université Claude Bernard Lyon 1 , CPE Lyon- Emmanuel Lacôte, LHCEP UMR 5278 Université Claude Bernard Lyon 1 , CNES, ArianeGroup- Jacques Lalevée, IS2M UMR 7361