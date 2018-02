Des micrométéorites antarctiques ultracarbonées révèlent un nouveau type de matériau cométaire

Images en électrons rétrodiffusés mesurées à 15kV des fragments de micrométéorites (UCAMMs) analysées dans cette étude. Les barres d'échelle correspondent à 5 μm pour chaque image.

Une équipe interdisciplinaire de chercheurs de l'IAS, du CSNSM et de la ligne SMIS du synchrotron SOLEIL a procédé à la première étude systématique en laboratoire de la matière organique provenant de poussières interplanétaires exceptionnelles, les micrométéorites ultra-carbonées (Ultra-Carbonaceous MicroMeteorites, UCAMMs). Cetteexpérimentale est décrite dans un article récemment publié danset fait l'd'un "highlight" de cette revue.Les poussières interplanétaires parcourent le système solaire et représentent le principalde matière extraterrestre sur notre planète, sous forme de micrométéorites, de taille allant jusqu'à quelques centaines de microns. Les UCAMMs caractérisées dans ce travail ont été collectées dans laduà proximité de la Station Concordia. Les UCAMMs ne représentent qu'une faible fraction du flux de micrométéorites, mais elles contiennent des proportions très élevées de matière, dont les caractéristiques diffèrent de celles observées dans la matière organique observée dans les autres matériaux extraterrestres.Dans ce travail, les auteurs ont procédé à la première étude systématique de huit UCAMMs en utilisant des techniques de micro-spectrocopiesur(μ-FTIR), de spectrométrie Raman visible et d'analyses par microsonde électronique. Les résultats révèlent un composant organique dont le rapport entre les liaisons CH de typeet aromatique C=C est faible. La teneur ende la matière organique est très supérieure à celle observée dans la matière organique extraite des météorites ou des poussières interplanétaires classiques alors que la teneur en oxygène s'avère inférieure. Les spectres μ-FTIR sont compatibles avec la présence de groupements fonctionnels de type cétone ou aldéhydes et certains spectres IR et Raman montrent des signatures de liaisons de type nitriles. Les spectres sont compatibles avec la présence de liaisons C-N dans un réseau carboné différent de celui observé dans la matière organique extraite des météorites. Enfin, le rapportsurdes UCAMMs s'avère très inférieur à celui de la matière extraterrestre analysée à ce(météorite, poussières interplanétaires).L'de ces résultats indique que les processus physico-chimique à l'origine de la formation de la matière organique des UCAMMs ont eu lieu dans unet riche en azote, soumis à unénergétique (photons, rayons cosmiques). De telles conditions sont réunies à lades petits corps glacés situés dans le système solaire externe. Les rapports d'abondance de C/Si et N/C dans les UCAMMs analysées dans ce travail sont les plus élevés observés dans le système solaire. Ils confirment la possibilité d'un gradient des rapports d'abondances élémentaires d'éléments majeurs, C/Si et N/C dans les phases solides duprotoplanétaire qui entourait le jeuneLes UCAMMs ouvrent la possibilité d'obtenir de nouvelles connaissances sur la composition de la surface des petits objets glacés les plus éloignés de notre étoile et participent à une meilleure compréhension de l'origine de la matière organique interplanétaire.