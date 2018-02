Microscopie: SQUIRREL pour en finir avec les images à la noix !

Figure: Principe de l'algorithme SQUIRREL. L'algorithme part d'une image super-résolue (en vert) et de l'image correspondante en microscopie limitée par la diffraction (La diffraction est le comportement des ondes lorsqu'elles rencontrent un obstacle qui ne leur est pas complètement transparent ; le phénomène peut être...) cartographie (La cartographie désigne la réalisation et l'étude des cartes géographiques. Le principe majeur de la cartographie est la représentation de données sur un support réduit représentant un espace...)



Animation: Image super-résolue STORM d'anneaux d'actine le long d'un axone (Un axone ou fibre nerveuse est le prolongement long, mince et cylindrique d'un neurone qui conduit les impulsions électriques en dehors du corps cellulaire. Les axones sont effectivement les principales lignes de...) longueur (La longueur d’un objet est la distance entre ses deux extrémités les plus éloignées. Lorsque l’objet est filiforme ou en forme de lacet, sa longueur est celle de l’objet complètement développé.) temps (Le temps est un concept développé par l'être humain pour appréhender le changement dans le monde.)

© Siân Culley, Ricardo Henriques, Christophe Leterrier

La microscopie de super-résolution permet d'observer l'architecture cellulaire jusqu'à des détails de quelques dizaines de nanomètres, mais il est parfois difficile au chercheur intéressé par ces techniques d'évaluer précisément la qualité des images obtenues. Pour répondre à ce, les équipes de Christophe Leterrier à Marseille, Ricardo Henriques et Jason Mercer à Londres ont développé et validé une approche appelée SQUIRREL. Implémenté sous forme de, cet algorithme a fait l'd'un article publié le 19 février 2018 dans la revue. SQUIRREL ouvre la voie à la mise aude microscopes intelligents adaptant leur fonctionnement pour optimiser les images acquises.Inventée il y a un peu plus de dix ans, la microscopie de super-résolution est une révolution méthodologique pour les sciences du vivant. Cette avancée majeure, couronnée duen 2014, permet l'directe des composants cellulaires et de leur comportement à une échelle nanométrique. Cependant, l'obtention d'images de qualité nécessite des conditions optimales de préparation d'échantillon, d'd'images et de traitement des données. L'absence de procédure simple pour diagnostiquer et identifier les sources d'une qualité d'image insuffisante sont unà la large adoption de la microscopie super-résolutive par la communauté des chercheurs enPour résoudre ce problème, des scientifiques du MRC Laboratory for Molecular Cell Biology (LMCB) à l'University College de, du Francis Crick Institute, et de l'de NeuroPhysiopathologie de Marseille (CNRS/Aix-Marseille Université) ont développé une approche originale appelée SQUIRREL (, soit). SQUIRREL est capable de déterminer la qualité des images de super-résolution acquises par tous types de microscope, et de mettre en évidence la présence d'artefacts optiques. Grâce à cette évaluation, SQUIRREL permet aux chercheurs d'optimiser leurs images enla source de ces artefacts. Ceci ouvre la voie à la mise au point de microscopes intelligents pourvu de modules SQUIRREL permettant de déterminer les conditions optimales d'et de les adapter en temps réel chaque échantillon.