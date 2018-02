Un dérivé de curcumine doté d'une fluorescence retardée et d'un effet laser



À gauche: Structure du dérivé de curcumine. Schéma des états électroniques montrant le peuplement de l'état singulet (S1) par l'état triplet (T1) à l'origine du phénomène de TADF.

À droite: Caractéristiques spectrales et efficacités des OLEDs.

©Dae-Hyeon Kim, Anthony D'Aléo

Contact chercheurs

Des chercheurs du Centre Interdisciplinaire de Nanoscience de Marseille (CNRS/Aix Marseille Université), en collaboration avec des équipes japonaise, coréenne et américaine, révèlent les propriétés photophysiques inédites d’un dérivé de la curcumine. Ces résultats, qui constituent une avancée remarquable dans le domaine des diodes électroluminescentes organiques mais aussi des lasers organiques, sont parus dans la revueCréée en 2012 par lejaponais Chihaya Adachi, la dernière génération de diodes électroluminescentes organiques ou OLEDs (1) repose sur le phénomène d'émission deretardée ou TADF (2). Une propriété spécifique de certains matériaux chromophores qui, lorsqu’ils sont excités par une source d’énergie (lumière ouélectrique), émettent une fluorescence instantanée à laquelle s’ajoute de façon décalée dans leuneémission de fluorescence. Des chercheurs du Centrede Nanoscience de Marseille (CINaM), en collaboration avec plusieurs équipes internationales (3) dont celle du pionnier Chihaya Adachi, viennent de franchir une nouvelle étape dans l’de ce phénomène.Un défi actuel vise en effet à concevoir des OLEDs qui émettent non plus dans lede la lumière, mais dans le proche(IR). Ces nouvelles OLEDs seraient particulièrement intéressantes pour des applications militaires (systèmes defurtive nocturne) ou médicales (imagerie cellulaire). Or, les seuls matériaux efficaces dans le proche IR sont composés de métaux nobles (platine par exemple) qui sont onéreux et peu disponibles.C’est là l’intérêt des travaux des chercheurs du CINaM et de leurs collègues qui ont mis en évidence une émission de fluorescence retardée dans le proche IR dans un nouveau type de molécule: un analogue de la curcumine, lié à unde. Développée par le CINaM, cette moléculeinspirée de la structure de la molécule naturelle de curcumine offre à la fois des propriétés photoniques inattendues et une grande simplicité de synthèse (d’où un coût avantageux).L’originalité de cette molécule ne s’arrête pas là. Outre sa propriété d’émission de fluorescence retardée dans le proche infrarouge, le dérivé de curcumine est en effet capable de produire une émission spontanée amplifiée, phénomène à l’origine du. Un résultat inédit puisqu’aucun matériau n’était doté jusqu’à présent de cettede propriétés.d’un dépôt de brevet, cette découverte marque un pas important pour l’ingénierie moléculaire de composés à fluorescence retardée. Elle ouvre aussi des perspectives prometteuses dans le développement des lasers organiques et semble même rapprocher les physico-chimistes de ce qui demeure le « graal » en matière de lasers: concevoir des lasers organiques contrôlés par signal électrique.Dae-Hyeon Kim, Anthony D’Aléo, Xian-Kai Chen, Atula S.D. Sandanayaka, Dandan Yao, Li Zhao, Takeshi Komino, Elena Zaborova, Gabriel, Youichi Tsuchiya, Eunyoung Choi, Jeong Weon Wu, Frédéric Fages, Jean-Luc Brédas, Jean-Charles Ribierre, Chihaya AdachiHigh-efficiency electroluminescence and amplified spontaneous emission from a thermally-activated delayed fluorescent near infrared emitterNature Photonics – Janvier 2018Anthony D'Aléo, CINaM UMR7325 Frédéric Fages, CINaM UMR7325