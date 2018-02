Être ou ne pas être chiral: telle est la question !

Figure 1: Principe de la mesure XRMS et configuration expérimentale. (a) Texture de l’aimantation dans la multicouche [Ir(1)/Pt/Co(0.6)/Pt(1)]×5 obtenue par simulations micromagnétiques. (b) Image de phase MFM de 6 × 6 μm² présentant le contraste magnétique hors du plan de la multicouche [Ir(1)/Pt/Co(0.6)/Pt(1)]×5 avec sa figure de FFT (encart) mettant en évidence des domaines magnétiques désordonnés d'une période de 180 ± 30 nm. (c) Image par soustraction (La soustraction est l'une des opérations basiques de l'arithmétique. La soustraction combine deux ou plusieurs grandeurs du même type, appelées opérandes, pour donner un seul nombre,...)

Des recherches menées en collaboration entre l'équipe de la ligne de lumière SEXTANTS et l'Unité Mixte deCNRS/Thales à Palaiseau montrent que lamagnétique résonante des rayons X (XRMS) est une technique particulièrement adaptée à l’étude des textures magnétiques présentes dans ce type de multicouches magnétiques, et donne notamment accès non seulement à la direction mais aussi aude l'magnétique.Les matériaux multicouches ultraminces possédant une PMA sont généralement fabriqués en empilant de fines couches de métaux lourds et de métaux magnétiques, le système prototype étant Pt/Co. La PMA a pour origine l’action du couplage spin-orbite (CSO) aux interfaces, mais cettea d'autres conséquences: un nouvel effet physique a été prédit et révélé il y a quelques années pour ces systèmes hybrides métal lourd/métal, lorsqu'il a été découvert que la rupture de symétrie d'inversion existant aux interfaces, associée au fort CSO à l’, produisait une forte interaction d'échange non symétrique nommée l'interaction Dzyaloshinskii-Moriya (DMI), comme l'avait déjà prédit Albert Fert en 1990. Il est important de noter qu'une telle interaction DM aux interfaces peut être forte aude créer de nouveaux états magnétiques de la matière, qui présentent tous unede leur configuration de l’aimantation avec une direction d'enroulement invariable, définie par le signe de cette interaction chirale. Les exemples les plus célèbres sont lesde, les parois de domaine magnétiques chirales, ou encore les skyrmions magnétiques.Toutes les découvertes réalisées récemment avec ces systèmes magnétiques chiraux ne peuvent être résumées en quelques lignes, mais on peut mentionner entre autres la prédiction de parois de domaine de Néel chirales en raison de l’interaction DMI à l'interface, qui sont les seules qui peuvent être déplacées efficacement par des couples spin-orbite dû à l’de spin, ou plus récemment l'de petits skyrmions magnétiques à température ambiante dans les multicouches magnétiques.En fait, ce vif intérêt provient dans une certaine mesure de la promesse de pouvoir tirer parti à terme des propriétés uniques de ces nouvelles textures magnétiques chirales afin de développer de nouveaux dispositifs pour des mémoires futures et/ou des dispositifs logiques de spin, tels que la quatrième génération de mémoires « racetrack » basées sur les parois de domaines (chirales).Dans cette étude, les chercheurs ont démontré la possibilité, grâce à la diffusion magnétique résonante de rayons X (XRMS), d’accéder de façon directe et simple aux textures magnétiques existant dans les multicouches magnétiques ultrafines avecet interaction chirale de grande(interfaciale), notamment les systèmes multicouches de Pt/Co/Ir.Le résultat principal est le fait de prouver, par une analyse détaillée mais simple du dichroïsme circulaire en XRMS, que cette mesure permet d'identifier non seulement la direction mais aussi le sens de l'enroulement magnétique, et par conséquent le signe de l'interaction DMI. Il faut noter que, contrairement à la plupart des approches existantes, cette détermination ne nécessite aucune hypothèse préalable, ni la nécessité d’associer aux mesures des simulations micromagnétiques dépendant de paramètres.Dans une perspective plus large, les chercheurs sont convaincus que la diffusion résonante de rayons X peut s'avérer ununique pour étudier le type et la chiralité de la phase magnétique dematériau ferroïque (magnétique, électrique, multiferroïque), et que ce type d’étude pourrait être étendu avec profit à d'autres systèmes présentant un ordre électrique/magnétique non colinéaire, tels que les réseaux skyrmioniques ou les phases coniques/hélicoïdales stabilisées par l'interaction de Dzyaloshinskii-Moriya.