» Des antennes à base de métamatériaux pour développer l'utilisation clinique de l'IRM à ultra-haut champ

Des chercheurs de l'Institut Fresnelet du CEA Neurospin ont mis au point un dispositif brevetéqui résout le problème de l'inhomogénéité du champ magnétique dans les équipements d'IRM à très haut. Cette invention ouvre ainsi la voie à unprécoce de maladies neurodégénératives.Les appareils d'IRM àhaut champ (7 teslas, contre 1,5 ou 3 teslas jusqu'à maintenant) pourraient permettre un diagnostic plus précoce de maladies neurodégénératives, comme celles de Parkinson ou d’Alzheimer. Leur utilisation pratique est cependant encore limitée en raison de l'inhomogénéité du champ magnétique excitateur induisant une mauvaise qualité de l’image. Pour contrôler ce champ magnétique radiofréquences, des chercheurs de l'Fresnel, en collaboration avec le CEA, ont développé unebrevetéeà base de métamatériaux. Une solution efficace et peu coûteuse, en cours d’industrialisation: au terme d'un programme de maturation conduit par la SATT, cette dernière a concédé une licence d'exploitation exclusive du brevet à la société Multiwave Innovationqui fabriquera le protoype d'radiofréquences aux normes de l'IRM clinique.Dans un équipement IRM à ultra haut champ, l'augmentation du champ magnétiquedans lequel sont placés les tissus accroît le rapport signal/bruit et permet d’accéder à des images de plus haute résolution. Mais une autre conséquence est qu'il faut utiliser des champs magnétiques excitateurs radiofréquence de plus courted', du même ordre de grandeur que lesdes organes du corps soumis à l'examen IRM. Il en résulte des interférences qui engendrent une inhomogénéité du champ excitateur et la dégradation de l'image dans certaines zones, comme lors de l'du. « Pour résoudre ce problème, nous nous sommes appuyés sur la double compétence du laboratoire en électromagnétisme et métamatériaux, et sur celle de Neurospin dans le domaine de l’IRM », indique Stefan Enoch, directeur de l'Institut Fresnel. Les métamatériaux sont des matériaux composites artificiels périodiques qui ont la propriété de contrôler la distribution spatiale du champ électromagnétique.L'unité de base du métamatériau développé par l'équipe de l'institut Fresnel est constituée de quatre fils métalliques alignés sur un support. Avec plusieurs de ces dispositifs répartis entre l'antenne émettrice circulaire de l'IRM et le, l'homogénéité du champ magnétique peut être améliorée significativement et donne une image correcte des zones que l'on veut examiner. Les chercheurs ont mené leurs expérimentations dans un appareil d'IRM 7 teslas de Siemens, sur un modèle de tête qui reproduit les caractéristiques électromagnétiques duL'objectif est maintenant d'améliorer encore l'efficacité du dispositifen réduisant son encombrement. Mais aussi d'étendre le principe à l'examen du corps entier. C'est en particulier l'objectif dueuropéen M-Cube démarré en janvier 2017, coordonné par Aix-Marseille Université.- Stefan Enoch / Institut Fresnel - Panos Antonakakis / Multiwave Innovation