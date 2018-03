L'instrument MATISSE installé sur l'Interféromètre du Very Large Telescope de l'ESO capture sa première lumière

Le nouvel instrument MATISSE installé sur l'Interféromètre du Very Large Telescope (VLTI) de l'ESO vient de capturer avec succès sa première lumière depuis l'Observatoire de Paranal au nord du Chili. MATISSE est aujourd'hui l'instrument interférométrique le plus puissant audans le domaine de l'moyen. Pour sonder l'des jeunes étoiles où se forment les systèmes planétaires ainsi que l'environnement des trous noirs supermassifs situés au centre des, il combinera des techniques d'haute résolution et de spectroscopie. Les premièresde MATISSE ont été effectuées au moyen des Télescopes Auxiliaires du VLTI. Elles visaient quelques-unes des étoiles les plus brillantes dunocturne - telleset Bételgeuse, et ont démontré le parfait fonctionnement de l'instrument.MATISSE (Expérience de Spectroscopie Multi Ouverture dans l'infrarouge moyen) observe les longueurs d'infrarouges de 3 à 13 micromètres (µm), situées entre les domaines visible etdu spectre électromagnétique. MATISSE figure parmi les instruments de spectro-interférométrie degénération installés sur le Very Large Telescope de l'ESO, capables de fonctionner avec plusieurs télescopes et d'utiliser la nature ondulatoire de la lumière. Il est ainsi en mesure de produire des images plus détaillées des objets célestes qu'un seul et unique télescope opérant dans ce même domaine de longueurs d'De nombreux ingénieurs et astronomes en France, Allemagne, Autriche,Baset à l'ESO ont consacré 12 années à son développement. S'ensuivit une longue période d'installation et de test de cet instrument pour le moins complexe. Les premières observations viennent de confirmer le bon fonctionnement de MATISSELes premières observations de MATISSE se sont focalisées sur la supergéanteBételgeuse, censée exploser endans quelques centaines de milliers d'années. Elles ont montré que cette étoile recelait encore quelques mystères. Au vu des nouvelles observations, il apparaît en effet que l'étoile arbore desdifférentes à diverses longueurs d'onde. Sur la base de ces données, les astronomes étudieront plus en détail l'environnement de cette étoile ainsi que la manière dont elle expulse la matière dans l'espace.Le responsablede MATISSE, Bruno Lopez (Observatoire de la Côte d'Azur (OCA), Nice, France), explique son potentiel unique: "La limitation des télescopes individuels en terme de résolution d'image découle de la taille de leurs miroirs. Augmenter cette résolution présuppose donc de combiner - ou de faire interférer - les faisceaux de lumière issus des quatre télescopes du VLT. MATISSE se trouve désormais en mesure de délivrer des images bien plus nettes que celles issues deautre télescope opérant dans la gamme de longueurs d'onde comprises entre 3 et 13 μm. Ses observations complèteront ainsi celles, à venir, duMATISSE contribuera à plusieurs domaines deen. Ses observations se focaliseront notamment sur les régions internes des disques qui entourent les jeunes étoiles ou zones de formation planétaire, sur l'étude des étoiles à différentes étapes de leur existence, ainsi que sur l'environnement des trous noirs situés au centre des galaxies.Thomas Henning, directeur de l'Max Planck dédié à l'Astronomie (MPIA) àen Allemagne, et co-responsable scientifique de l'instrument MATISSE, ajoute: "En examinant les régions internes des disques protoplanétaires avec MATISSE, nous espérons comprendre l'origine des différents minéraux qui les composent - des minéraux qui, par la suite, composeront les noyaux solides des planètes de type."Walter Jaff, le responsable scientifique duet co-chercheur principal de l'Université de Leiden aux Pays-Bas, et Gerd Weigelt, co-chercheur principal de l'Institut Max Planck dédié à la(MPIfR), Bonn, Allemagne, ajoutent: "MATISSE nous offrira de spectaculaires images des régions de formation planétaire, d'étoiles multiples et, lorsqu'il fonctionnera de concert avec les Unités Télescopiques du VLT, des disques de poussière qui alimentent les trous noirs supermassifs. Nous espérons également pouvoir observer les détails d'objets exotiques de notre Système Solaire, tels les volcans sur Io, ainsi que les atmosphères d'exoplanètes géantes."MATISSE est capable de combiner les faisceaux de lumière issus des quatre Télescopes de 8,2 mètres de diamètre du VLT ou ceux des quatre Télescopes Auxiliaires (ATs) qui composent le VLTI, réalisant des observations spectroscopiques et d'imagerie. Ainsi, lorsque MATISSE et le VLTI travaillent de concert, leur potentiel d'imagerie atteint celle d'un télescope avoisinant les 200 mètres de diamètre. Ils sont capables de produire les images les plus détaillées à ceaux longueurs d'ondes infrarouges.Les premiers tests ont été effectués au moyen des Télescopes Auxiliaires. D'autres observations seront menées avec les quatre Télescopes du VLT dans lesà venir.MATISSE recompose la lumière émise par unastronomique à partir des faisceaux issus de plusieurs télescopes, ce qui produit un motif d'interférence qui comporte les informations relatives à l'apparence de l'objet, à partir duquel l'image peut être reconstituée.La première lumière de MATISSE constitue une étape importante pour les interféromètres optiques et infrarouges actuels. Elle permettra aux astronomes d'acquérir des images astronomiques dotées d'une meilleure résolution et sur un domaine spectral plus étendu qu'actuellement. En outre, MATISSE s'ajoutera aux instruments prévus pour l'Extremely Large Telescope (ELT) de l'ESO - notamment METIS (Imageur et spectrographe de l'ELT dansl'infrarouge moyen ). MATISSE observera des objets plus brillants que METIS, mais dotés d'une résolution spatiale supérieure.Andreas Glindemann,MATISSE à l'ESO conclue: "La réalisation de MATISSE constitue l'aboutissement de nombreuses années de travail pour grandde personnes. Il est merveilleux de voir l'instrument fonctionner si correctement. Nous attendons avec impatience les premiers résultats scientifiques !"