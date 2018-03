Une manoeuvre terriblement délicate

Fini de surfer pour la sonde ExoMars de l'ESA



la sonde ExoMars (ExoMars est le nom d'une mission spatiale de l'Agence spatiale européenne prévue pour 2016 dans le cadre du programme Aurora. Elle consiste à envoyer sur la surface de Mars un rover...)

campagne (La campagne, aussi appelée milieu rural désigne l'ensemble des espaces cultivés habités, elle s'oppose aux concepts de ville, d'agglomération ou de milieu urbain. La campagne...)

moteur (Un moteur (du latin mōtor : « celui qui remue ») est un dispositif qui déplace de la matière en apportant de la puissance. Il...)

minutes ( Forme première d'un document : Droit : une minute est l'original d'un acte. Cartographie géologique ; la minute de terrain est la...)

altitude (L'altitude est l'élévation verticale d'un lieu ou d'un objet par rapport à un niveau de base. C'est une des composantes géographique et biogéographique qui...)

surface (Une surface désigne généralement la couche superficielle d'un objet. Le terme a plusieurs acceptions, parfois objet géométrique, parfois frontière physique, et est souvent abusivement...)

orbiteur (Dans le domaine de l'astronautique, un orbiteur est un vaisseau satellisé autour d'une planète. Plus précisément, il est utilisé pour...)

gaz (Un gaz est un ensemble d'atomes ou de molécules très faiblement liés et quasi-indépendants. Dans l’état gazeux, la matière n'a pas de forme propre ni de...)

traces (TRACES (TRAde Control and Expert System) est un réseau vétérinaire sanitaire de certification et de notification basé sur internet sous la responsabilité de la Commission européenne dans le cadre du premier pilier de...)

scientifique (Un scientifique est une personne qui se consacre à l'étude d'une science ou des sciences et qui se consacre à l'étude d'un domaine avec la rigueur et les méthodes scientifiques.)

capteurs (Un capteur est un dispositif qui transforme l'état d'une grandeur physique observée en une grandeur utilisable, exemple : une tension électrique, une hauteur de mercure, une intensité, la...)

Terre (La Terre est la troisième planète du Système solaire par ordre de distance croissante au Soleil, et la quatrième par taille et par masse croissantes....)

Une manoeuvre terriblement délicate

autour (Autour est le nom que la nomenclature aviaire en langue française (mise à jour) donne à 31 espèces d'oiseaux qui, soit appartiennent au genre Accipiter, soit...)

seconde ( Seconde est le féminin de l'adjectif second, qui vient immédiatement après le premier ou qui s'ajoute à quelque chose de nature identique. La seconde est une unité de mesure...)

temps (Le temps est un concept développé par l'être humain pour appréhender le changement dans le monde.)

orbite (En mécanique céleste, une orbite est la trajectoire que dessine dans l'espace un corps autour d'un autre corps sous l'effet de la gravitation.)

vitesse (On distingue :)

Début des opérations scientifiques



Légende de l'image

observations (L’observation est l’action de suivi attentif des phénomènes, sans volonté de les modifier, à l’aide de moyens d’enquête et...)

tout (Le tout compris comme ensemble de ce qui existe est souvent interprété comme le monde ou l'univers.)

glace (La glace est de l'eau à l'état solide.)

eau (L’eau est un composé chimique ubiquitaire sur la Terre, essentiel pour tous les organismes vivants connus.)

atterrissage (L’atterrissage désigne, au sens étymologique, le fait de rejoindre la terre ferme. Le terme recouvre cependant des notions différentes suivant qu'il est employé dans le domaine...)

Appels longue-distance



Relayer les communications des rovers

communication (La communication concerne aussi bien l'homme (communication intra-psychique, interpersonnelle, groupale...) que l'animal (communication intra- ou inter- espèces)...)

Agence spatiale (Une agence spatiale est un organisme d'État ayant pour but d'étudier l'Espace et de développer et gérer des programmes spatiaux)

Cetted'aérofreinage a pris fin ce 20 février à 18h20 CET quand la sonde a effectué une dernière pousséede 16afin d'atteindre uned'environ 200km au-dessus de lade Mars.L'd'étude desà l'état de(TGO) d'ExoMars va désormais entamer sa mission, dont l'objectif est de mesurer l'abondance et la distribution des gaz rares présents dans l'atmosphère grâce à sessophistiqués.La sonde servira également de relais pour connecter les rovers situés à la surface de la planète avec leurs contrôleurs surEffectuer une manoeuvre d'aérofreinaged'une planète typiquement située à 225 millions de kilomètres est une manoeuvre terriblement délicate.Les couches supérieures de la fine atmosphère de Mars ne permettent qu'une légère décélération, au mieux de 17mm par, chaque seconde. A ce rythme, une distance de 6km serait nécessaire pour stopper une voiture roulant à 50km/h.« L'aérofreinage fonctionne uniquement parce que la sonde a passé unsignificatif dans l'atmosphère pendant chaque, et que nous avons répété cette manoeuvre plus de 950 fois, » explique Michel Denis, directeur des opérations en vol de la mission ExoMars à l'ESA.« En un an, nous avons réduit lade la sonde de 3600km/h, en abaissant son orbite de manière appropriée. »L'équipe de contrôle va maintenant guider la sonde lors d'une série de manoeuvres destinées à l'amener sur son orbite circulaire finale, située à environ 400km au-dessus de la surface. Ces manoeuvres devraient se terminer à la mi-avril.Les phases scientifiques initiales, qui devraient se dérouler dès la mi-mars, seront consacrées à la vérification des instruments et à despréliminaires de calibration et de vérification. Le début des observations scientifiques est prévu aux environs du 21 avril.L'objectif principal de TGO est d'effectuer un inventaire complet des gaz présents dans l'atmosphère de Mars,en prêtant une attention particulière au méthane ou à d'autres gaz qui pourraient indiquer une source active d'activité biologique ou géologique.Quatre instruments scientifiques effectueront des mesures complémentaires entre elles de l'atmosphère, de la surface, et de ce qui se trouve juste sous la surface de Mars. La caméra observera les altérations de la surface martienne, notamment celles qui pourraient signaler la présence de sources de gaz rares, des volcans par exemple.Elle cherchera également de lad'cachée juste sous la surface, un élément qui pourrait guider le choix du site d'd'une future mission, tout comme la découverte de potentielles sources de gaz à l'état de traces.C'est également en avril qu'un autre aspect critique de la mission sera testé: la capacité de la sonde à servir de relais deentre les rovers qui se trouvent à la surface de Mars, dans un premier temps les rovers américains, et les stations-sol situées sur Terre.En 2021, après l'arrivée sur Mars du rover ExoMars de l'ESA, la sonde servira de relais pour les deux agences ainsi que pour une plateforme scientifique russe.ExoMars est une mission conjointe de l'ESA et de l'Russe Roscosmos.