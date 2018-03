Une étoile géante redonne vie à son compagnon zombie



Un flash de rayon X

Lorsque jeunesse et vieillesse s’allient

Les satellites scrutent sans cesse l’espace et déclenchent une alerte lorsqu’un événement exceptionnel est repéré. C’est ce qui s’est passé lorsque leIntegral de l’ESA (European Space Agency) a saisi le moment où un système binaire contenant une géante rouge a émis un immense flash de. En atteignant une étoile à neutrons moribonde, leperdu par la géante rouge lui a redonné, créant un système binaire rarissime, sous les yeux d’une équipe internationale d’astronomes dirigée par l’Université de Genève (UNIGE). Ces résultats sont à lire dans la revue Astronomy & Astrophysics.Le 13 août 2017, les écrans de contrôle duIntegral, situés à Ecogia près de Genève, déclenchent l’alarme: un événement exceptionnel vient d’être repéré. Une bouffée de rayons X est émise depuis le centre très peuplé de la Voie Lactée, notre galaxie. Aussitôt, plusieurs instruments dans leet dans l’espace se tournent vers cette source inconnue. C’est notamment le cas des satellites XMM de l’ESA et NuStar et Swift de la, tous trois sensibles aux rayons X, ainsi que des télescopes au sol SOAR au Chili, Faulkes enet Las Cumbres en Californie.Les étoiles qui mesurent entre une et huit fois la taille dufinissent leur vie en gonflant et en éjectant leurs couches externes sous forme de vent stellaire. Les plus grosses, jusqu’à trente masses solaires, terminent leur vie par une gigantesqueappelée, laissant à nu un cœur extrêmement compact, nommé étoile à neutrons. A ce, l’étoile à neutrons mesure à peine 10km de diamètre, alors que saest d’une fois et demi celle du Soleil.Lasimultanée d’déclenchée par l’alarme du satellite integral a montré comment une géante rouge a redonné de la matière à une étoile à neutrons fortement magnétisée et tournant faiblement sur elle-même. Or, il est très rare qu’une étoile à neutrons se lie à une géante rouge: seule une dizaine de ces «binaires X symbiotiques» sont connus dans toute la Galaxie. «Integral a enregistré le moment unique où la matière de la géante rouge tombe sur l’étoile à neutrons», s’enthousiasme Enrico Bozzo,au Département d’de la Faculté des sciences de l’UNIGE et auteur principal de cette étude. «Nous avons pu observer que les chutes de la matière à lade la géante rouge nourrissent l’étoile à neutrons qui l’accompagne et lui redonne vie, émettant des rayons X.»Les mesures des rayons X ont permis aux astronomes de constater que lemagnétique de l’étoile à neutrons était particulièrement fort, une caractéristique généralement associée à une étoile à neutrons récente, le champ magnétique étant supposé décroître avec le. Mais comment cette étoile à neutrons relativement «jeune» a-t-elle pu s’associer à une géante rouge plus vieille pour former ce système binaire? «Deux scénarii peuvent expliquer cette apparente», déclare Enrico Bozzo, «soit le champ magnétique ne décroit pas avec le temps et l’étoile à neutrons est plus vieille que ne le suggère la théorie, soit le système était d’abord composé d’une naine blanche et d’une géante rouge qui, àde nourrir la naine blanche, l’a transformée en étoile à neutrons.»En quinze ans d’opérations, c’est la première fois que le satellite Integral détecte une émission de rayons X en provenance de cette source, laissant penser que la géante rouge vient à peine de commencer à nourrir son compagnon en raison d’un vent stellaire plus intense ou d’un épisode exceptionnel d’éjection de matière.