Quand des gouttes pulsent en dessinant des fleurs

©Véronique Pimienta

Voir

Références publication

Contact chercheurs

Comment une goutte d’huile évolue-t-elle lorsqu’on la pose sur de l’eau ? Le plus souvent elle s’étale. Elle peut aussi, de par ses propriétés chimiques, modifier ultérieurement la surface de l’eau, adoptant alors des comportements inattendus. Des chimistes du laboratoire des IMRCP(1) (CNRS / UT3 Paul Sabatier) et des hydrodynamiciens de l’IMFT(2) (CNRS / Toulouse INP / UT3 Paul Sabatier) ont découvert et expliqué l’évolution spectaculaire et particulièrement esthétique d’une goutte de dichlorométhane, un solvant très commun, obtenue en ajoutant dans l’et dans la goutte une faible quantité d’un même agent. Les résultats de leur, qui pourraient contribuer à améliorer l’efficacité des techniques de ciblage thérapeutique, sont publiés le 26 février 2018 dansCarlo Marangoni a établi en 1865 qu’une goutte déposée sur uned’eau s’étale si lade surface entre l’eau et l’excède la somme des tensions de surface goutte/air et goutte/eau. Conformément à ce critère, la goutte de dichlorométhane commence par s’étaler et un film circulaire en expansion se formed’elle. Le dichlorométhane étant très volatil, ce film tend à s’évaporer et un bourrelet se forme à sa périphérie. Des déformations apparaissent progressivement sur ce bourrelet qui finit par se fragmenter, générant un anneau de gouttelettes. L’histoire pourrait s’arrêter après cet événement déjà inhabituel. Mais dans le cas présent, le dichlorométhane dispersé à la surface de l’eau lors du détachement des gouttelettes modifie la capacité d’étalement du système et le film se rétracte.Fin de l’histoire ? Non ! Le dichlorométhane continuant de s’évaporer et se solubilisant dans l’eau grâce à l’action du tensioactif (bromure de cétyltriméthylammonium), la surface se régénère et les conditions d’étalement se trouvent réinitialisées:est réuni pour permettre à la goutte d’entreprendre des pulsations successives. Et celles-ci s’avèrent d’uneet d’une régularité exceptionnelles. Cependant, le dichlorométhane s’évapore toujours et, de manière très reproductible, des branches d’étoile correspondant à des surépaisseurs du film émergent autour de la goutte lorsque le film s’étale pour la quatrième fois.Une simple péripétie ? Pas du tout... Ces déformations modifient localement lade rétraction du film, dont les contours adoptent une forme en zig-zag autour des branches d’étoile. Des lignes de micro-gouttes se forment alors le long de ces branches et se rejoignent à la pointe de chacune d’elles, où elles fusionnent avant d’être éjectées et de former des rayons. Un anneau de gouttelettes, des branches bordées de micro-gouttes et des rayons ? Voilà donc une simple goutte qui se transforme en fleur ! Et d’autres vont suivre lors des pulsations suivantes.Les mystères de cette évolution ont été percés grâce à unétroit entre expériences et modèles théoriques. C’est la confrontation des prédictions de ces modèles hydrodynamiques à desqui a permis d’écrire les grandes lignes de la genèse de cette fleur insolite. Du chemin reste néanmoins à parcourir pour obtenir un modèle complet et prédictif de ce processus d’remarquable qui couple intimement hydrodynamique,et changements deCe mode d’éjection des gouttes le long des branches d’étoile rappelle les dispositifs dedans lesquels des micro-gouttes, qui constituent autant de réacteurs individuels, circulent dans des micro-canaux. Comment dès lors tirer parti de ce processus d’éjection original ? En utilisant la goutte-mère comme undestiné à former des assemblages de particules. Ainsi, l’introduction de composés polymères dans la goutte peut trouver des applications pour la vectorisation thérapeutique, en conduisant à la formation d’objets dont la géométrie permettrait une meilleureavec les tissus à traiter. De même, des dopages judicieux de la goutte en nanoparticules peuvent ouvrir des perspectives pour la conception de nouveaux micro-dispositifs électroniques ou optiques.Zeste de"Des gouttes qui pulsent" https://lejournal..fr/videos/les-gouttes-qui-pulsentFlorian Wodlei, Julien Sebilleau, Jacques Magnaudet & Véronique Pimienta.Marangoni-driven flower-like patterning of an evaporating drop spreading on a liquid substrateNature Communications - Février 2018- Véronique Pimienta, Professeure à l’Université Toulouse III - Paul Sabatier- Jacques Magnaudet, Directeur de recherche CNRS