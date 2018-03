Pourquoi fait-il si chaud la nuit dans certaines villes ?

Il fait plus chaud en ville qu'à la campagne ou qu'en proche banlieue, notamment la nuit. Mais ce phénomène est variable selon les villes, où il peut faire plus ou moins chaud. Des chercheurs de l'unité mixte internationale MSE (CNRS/MIT) et du Centredes nanosciences de Marseille (CNRS/Aix-Marseille université) ont montré que l'des villes est à l'origine de ce phénomène: plus uneest organisée, comme la plupart des villes nord-américaines avec des rues très droites et perpendiculaires, plus elle piège la. A l', plus une ville est désorganisée, comme certains coeurs de villes historiques, plus la chaleur s'évacue facilement. Ces résultats, publiés le 9 mars 2018 dans, ouvrent de nouvelles pistes pour unet une gestion de l'énergie optimisés.Les îlots de chaleur urbains (ICU) résultent de l'augmentation de la température de l'dans les villes, par rapport à celle des zones rurales et péri-urbaines. Aux États-Unis, ce phénomène concerne plus de 80 % de la population vivant dans les zones urbaines. Ces îlots peuvent impliquer, audes agglomérations, un accroissement de la demande énergétique (pour lapar exemple), de lade l'air, et la détérioration du confort deet de la santé. Des stratégies de réduction de ces îlots de chaleurs ont été mises en place dans certaines villes, comme l'd'espaces verts, mais les impacts environnementaux et économiques de ces îlots, à une échelle nationale ou même régionale, restent à cepeu quantifiés.Des chercheurs ont donc étudié certains paramètres majeurs de l'élévation de la température, comme l'des bâtiments et leur capacité à rayonner pendant la nuit l'énergie absorbée durant la journée. Ils ont pour cela utilisé les températures enregistrées en ville ou à lasur plusieurs années ainsi que des informations sur les empreintes spatiales des constructions urbaines, combinées à un modèle de dissipation de la chaleur. Cette approche a permis de démontrer, pour la cinquantaine de villes étudiées, commeet Boston, que les effets des îlots de chaleurs nocturnes varient selon la géométrie du tissu urbain. Les bâtiments peuvent en effet s'échanger de l'énergie, plus ou moins facilement selon leur degré d'organisation spatiale. Les chercheurs ont mesuré ce paramètre grâce à des outils dequi permettent de réduire la complexité de la ville à une description, c'est-à-dire à des « lots » de bâtiments pertinents. Ils ont montré ainsi que plus une ville est organisée, comme la plupart des villes nord-américaines, plus l'effet des îlots de chaleur urbains (ICU) est important et plus la chaleur reste piégée, et inversement pour les villes « désorganisées ».Dans lesaux climats chauds ou tempérés, l'effet « ICU » augmente significativement la facture énergétique. En revanche, pour des régions aux climats froids, il peut potentiellement permettre de réduire la demande énergétique. De fait, au regard des prévisions de croissance urbaine, il devient possible d'identifier les pays qui ont la plus grande opportunité d'utiliser les « ICU » et d'aider ainsi les décideurs à optimiser la demande en énergie des bâtiments et à réduire par la suite leur empreinteaux échelles des villes, mais aussi des régions, voire des États.