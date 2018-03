Le plasma idéal, un nouvel atout pour la spectrométrie

plasma ( En physique, le plasma décrit un état de la matière constitué de particules chargées (d'ions et d'électrons). Le plasma quark-gluon est un plasma qui constituerait les grandes étoiles à...)

rayonnement (Le rayonnement, synonyme de radiation en physique, désigne le processus d'émission ou de transmission d'énergie impliquant une particule porteuse.)

carbone (Le carbone est un élément chimique de la famille des cristallogènes, de symbole C, de numéro atomique 6 et de masse atomique 12,0107.)

acier (L’acier est un alliage métallique utilisé dans les domaines de la construction métallique (voir aussi l’article sur la théorie du soudage de l’acier) et de la construction mécanique.)

courbe (En géométrie, le mot courbe, ou ligne courbe désigne certains sous-ensembles du plan, de l'espace usuels. Par exemple, les droites, les segments, les lignes...)



© LP3

Présentation schématique du plasma produit par ablation laser (Un laser est un appareil émettant de la lumière (rayonnement électromagnétique) amplifiée par émission stimulée. Le terme laser provient de l'acronyme...) luminance (En physique, la luminance est l'intensité d'une source de lumière visible dans une direction donnée, divisée par l'aire apparente de cette source dans cette même direction.) corps noir (En physique, un corps noir désigne un objet idéal dont le spectre électromagnétique ne dépend que de sa température. En pratique, un tel objet matériel n'existe pas, mais il...) thermodynamique (On peut définir la thermodynamique de deux façons simples : la science de la chaleur et des machines thermiques ou la science des grands systèmes en équilibre. La...)

tout (Le tout compris comme ensemble de ce qui existe est souvent interprété comme le monde ou l'univers.)

gaz (Un gaz est un ensemble d'atomes ou de molécules très faiblement liés et quasi-indépendants. Dans l’état gazeux, la matière n'a pas de...)

inerte (Inerte est l'état de faire peu ou rien.)

thermique (La thermique est la science qui traite de la production d'énergie, de l'utilisation de l'énergie pour la production de chaleur ou de froid, et des transferts de chaleur suivant différents phénomènes...)

diffusion (Dans le langage courant, le terme diffusion fait référence à une notion de « distribution », de « mise à disposition » (diffusion d'un produit, d'une...)

Radiation (Le rayonnement est un transfert d'énergie sous forme d'ondes ou de particules, qui peut se produire par rayonnement électromagnétique (par exemple :...)

induit (L'induit est un organe généralement électromagnétique utilisé en électrotechnique chargé de recevoir l'induction de l'inducteur et de la...)

Les sources de rayonnement idéales sont très recherchées en spectroscopie: leur rayonnement est maîtrisé au point de suivre des modèles simples basés sur les lois statistiques d’équilibre. Des chercheurs du laboratoire Lasers, plasmas et procédés photoniques, du NILPRP1 (Roumanie), de l’université allemande de Wildau (Allemagne) et de l’université de Belgrade (Serbie) ont ainsi développé une sourceidéale. Ces travaux sont publiés dans la revueUn plasma présente généralement des gradients de température et de densité qui complexifient l’analyse de son. Une analyse spectrométrique du plasma nécessite alors un étalonnage. Si l’on souhaite par exemple mesurer par LIBS2 la concentration dedans un, il est nécessaire d’établir au préalable uned’étalonnage à partir d’échantillons d’acier comportant différentes concentrations connues de carbone.Des chercheurs du laboratoire Lasers, plasmas et procédés photoniques (LP3, CNRS/Aix Marseille Université), ainsi que de Roumanie, d’Allemagne et de Serbie, ont malgréprésenté un plasma qui se comporte comme une source idéale. Dans un plasma obtenu par ablation laser d’un matériau solide dans un, la densité initiale très élevée permet d’atteindre plus vite l’équilibre, la thermalisation, et de ralentir ladu plasma, son expansion, tandis que l’atmosphère de gaz inerte minimise les échanges thermiques entre le gaz et le plasma. Ce dernier est alors à la fois uniforme et en équilibre, un état mis en évidence par des signatures spectrales jamais encore observées pour d’autres sources plasma.Cette avancée ouvre de nouvelles applications en spectroscopie des plasmas, notamment dans l’analyse élémentaire rapide de matériaux complexes tels que des sols ou des aliments, puisque l’étalonnage n’est plus nécessaire.Ideal radiation source for plasma spectroscopy generated by laser ablationJörg Hermann, David Grojo, Emanuel Axente, Christoph Gerhard, Miloš Burger, and Valentin CraciunPhys. Rev. E 96, 053210- Jörg Hermann – LP3