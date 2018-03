Découverte d’un nouveau supraconducteur



Cristal connecté à 4 fils pour la mesure de résistivité.

©Sophie Tencé

Structure cristalline du supraconducteur LaFeSiH.

Les atomes (Un atome (du grec ατομος, atomos, « que l'on ne peut diviser ») est la plus petite partie d'un corps simple pouvant se combiner chimiquement avec une autre. Il est...) vert (Le vert est une couleur complémentaire correspondant à la lumière qui a une longueur d'onde comprise entre 490 et 570 nm. L'œil humain possède un récepteur, appelé...) rouge (La couleur rouge répond à différentes définitions, selon le système chromatique dont on fait usage.)

©Sophie Tencé

Des chercheurs de l’Institut de chimie de la matière condensée de Bordeaux (CNRS/Université de Bordeaux/Bordeaux INP) ont mis au point un supraconducteur, le premier représentant d'une nouvelle famille qui contient du silicium, élément non toxique, à la place des éléments toxiques habituels. Publiés dans, ces travaux permettront une plus large utilisation de ces supraconducteurs, par exemple dans les domaines de l’énergie ou de la médecine.Les supraconducteurs sont des matériaux qui, en dessous d’une certaine température, possèdent la propriété exceptionnelle de conduire le courant électrique sans résistance et d’excluremagnétique de leur intérieur (effet Meissner). Des chercheurs de l’dede la matière condensée de Bordeaux (CNRS/Université de Bordeaux/Bordeaux INP) ont mis auune nouvelle classe de supraconducteurs sans élément toxique.En 2008, la découverte de la supraconductivité dans des composés à base dea marqué l’émergence d’une nouvelle classe de supraconducteurs non conventionnels. Mais, jusqu’à présent, tous ces supraconducteurs à base de fer contenaient des éléments toxiques (phosphore,, sélénium, tellure). Les chimistes ont synthétisé un nouveau composé chimique à base d’hydrogène et de fer, LaFeSiH, qui devient supraconducteur en dessous de 10 K (-263.15 °C). Ce supraconducteur est le premier représentant d'une nouvelle famille qui contient du, élément non toxique, à la place des éléments listés précédemment.Cette percée majeure ouvre une nouvelle voie deoriginale dans le domaine des supraconducteurs à base de fer peu coûteux et non toxiques. Une découverte intéressante pour le stockage de l’énergie, ledu courant sans dissipation, la lévitation magnétique (trains) ou la génération de champs magnétiques intenses pour les applications médicales (IRM).F. Bernardini, G. Garbarino, A. Sulpice, M. Núñez-Regueiro, E. Gaudin, B. Chevalier, M. -A. Méasson, A. Cano, S. TencéIron-based superconductivity extended to the novel silicide LaFeSiH Physical Review B – Mars 2018