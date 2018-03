Une synthèse efficace de nanographène hélicoïdal bicouche

Les deux feuilles de nanographène, attachées par le décahélicène central, sont séparées d'une distance de 3.6 Å seulement.

©Jeanne Crassous

Par ses propriétés électroniques, le nanographène à deux feuillets se révèle attractif pour des transistors ou des batteries au lithium plus performants. En collaboration avec un groupe de l'Université Complutense de Madrid, des chercheurs de l'des Sciences Chimiques de Rennes (CNRS/Université de Rennes/ESCR Rennes/ Insa Rennes) ont inventé une structure hélicoïdale qui permet d’en produire efficacement. Ce travail est publié dans Angewandte Chemie International Edition.Un feuillet de graphène est constitué d'une unique couche d’deagencés en un réseau hexagonal, de typed’abeille. Ce matériau présente des propriétés électroniques et mécaniques exceptionnelles comme une très grande mobilité électronique et une grande stabilité à l'échelle nanométrique. Ses dérivés de type nanorubans de graphène ou les systèmes 'multi-feuillets' permettent le passage d'un courant modulable en fonction de laappliquée: ils sont attractifs pour la fabrication de transistors potentiellement plus performants que les systèmes actuels à base de. Or la synthèse de systèmes en multi-feuillets, en particulier de systèmes bicouches, est encore mal contrôlée. Des scientifiques de l'Institut des Sciences Chimiques de Rennes (CNRS/Université de Rennes/ESCR Rennes/ Insa Rennes), en collaboration avec l'Université Complutense de, ont développé une méthode efficace pour préparer une structure hélicoïdale inédite constituée de plusieurs feuillets de type nanographène.Pour cela, ils ont fusionné deux feuillets de nanographène synthétiques aux extrémités d’une hélice centrale. Ce système enroulé permet de superposer les deux couches de graphène, séparées une distance de 3.6 Angström(1) seulement. Il est également chiral, c’est-à-dire non superposable à son image dans unplan: une propriété qui permet par exemple uneavec une lumière polarisée circulairement ou une meilleure solubilité par rapport à des systèmes 2D. Ce nouveau matériau montre également des propriétés d'agrégation à forte concentration, ce qui permet d’envisager de bonnes propriétés de conduction à l'état solide.Cette structure inédite devrait donner accès à des performances électroniques inédites, notamment de bonnes propriétés ded'ions pour le stockage d'énergie, avec des applications potentielles dans le domaine des batteries au(1) Un Angström (Å) correspond à 0.1 nanomètre, soit 0.000 000 000 1 mètrePaul Jameson Evans, Jiangkun Ouyang, Ludovic Favereau, Jeanne Crassous, Israel Fernández, Josefina Perles Hernáez, Nazario MartinSynthesis of a Helical Bilayer NanographeneAngewandte Chemie International Edition – Février 2018 ISCR UMR6226 , Université de Rennes, ENSC Rennes, INSA Rennes