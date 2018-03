L’astate plus fort que l’iode



Utilisé pour la production de radionucléides Astate-211, le cyclotron Arronax (ainsi nommé en référence au personnage du professeur Aronnax créé par Jules Vernes, originaire de Nantes) est unique au monde (Le mot monde peut désigner :)

©Nicolas Galland

chimie (La chimie est une science de la nature divisée en plusieurs spécialités, à l'instar de la physique et de la biologie avec lesquelles elle partage des espaces d'investigations communs ou proches.)

iode (L'iode est un élément chimique de la famille des halogènes, de symbole I et de numéro atomique 53.)

interactions attractives (Pour des particules de taille colloïdale, les interactions attractives sont définies par leur portée et la profondeur du puits de potentiel...)

cristaux liquides (Un cristal liquide est un état de la matière qui combine des propriétés d'un liquide conventionnel et celles d'un solide cristallisé. On...)

interaction (Une interaction est un échange d'information, d'affects ou d'énergie entre deux agents au sein d'un système. C'est une action réciproque qui suppose...)

AtI (ATi Technologies Inc. (NASDAQ : ATYT) devenu filiale par AMD est une compagnie spécialisée dans la production de microprocesseur pour carte graphique mais aussi de chipsets...)

calculs relativistes (Cet article se veut volontairement calculatoire pour montrer que l'essentiel peut se déduire par le calcul des transformations de Lorentz.)

chimie quantique (La chimie quantique est l'application de la mécanique quantique aux problèmes de la chimie.)

isotope (Le noyau d'un atome est constitué en première approche de protons et de neutrons. En physique nucléaire, deux atomes sont dits isotopes s'ils ont le même...)

demi-vie (La demi-vie est le temps mis par une substance (médicament, noyau radioactif, ou autres) pour perdre la moitié de son activité pharmacologique, physiologique ou radioactive. En particulier, la demi-vie est le temps...)

rayonnement (Le rayonnement, synonyme de radiation en physique, désigne le processus d'émission ou de transmission d'énergie impliquant une particule porteuse.)

transport (Le transport est le fait de porter quelque chose, ou quelqu'un, d'un lieu à un autre, le plus souvent en utilisant des véhicules et des voies de communications (la...)

CNRS (Le Centre national de la recherche scientifique, plus connu sous son sigle CNRS, est le plus grand organisme de recherche scientifique public français (EPST).)

recherche (La recherche scientifique désigne en premier lieu l’ensemble des actions entreprises en vue de produire et de développer les connaissances...)



Les liaisons halogène sont plus fortes avec l'astate qu'avec l'iode.

©Nicolas Galland

physique (La physique (du grec φυσις, la nature) est étymologiquement la « science de la nature ». Dans un sens général...)

temps (Le temps est un concept développé par l'être humain pour appréhender le changement dans le monde.)

Références publication

Contact chercheurs

La chimie de l’astate, élément chimique rare et radioactif, est encore méconnue. Dans leur travail publié dans la revue Nature Chemistry, des chercheurs des laboratoires CEISAM (CNRS/Université de Nantes) et SUBATECH (CNRS/IMT Atlantique/Université de Nantes) ont mis en évidence la capacité de l’astate à former de spectaculaires interactions par liaison halogène. Une propriété qui pourrait avoir des implications dans le domaine de la médecine nucléaire, notamment pour le traitement des cancers.Découvert et produit en 1940 par synthèse nucléaire, l’astate (At) est l’un des éléments les plus rares à l’état naturel. On estime ainsi à moins de 30 g la quantité d’astate présente dans la croûte terrestre. Difficile à étudier, les outils spectroscopiques usuels étant inadaptés aux infimes quantités produites, cet élément radioactif possède uneencore méconnue. Or des chercheurs des laboratoires CEISAMet SUBATECHont mis en évidence une nouvelle propriété qui pourrait se révéler utile pour la médecine nucléaire.L’(I) était connu jusqu’à présent pour être à l’origine des liaisons halogène les plus fortes. Cestrès directionnelles conduisent à des molécules aux structures bien définies et prévisibles, utiles par exemple pour l'élaboration de, de polymères conducteurs, de matériaux nanoporeux ou de médicaments.De récentes expériences de radiochimie ont mis en évidence et quantifié pour la toute première fois ce type d’pour un composé de l’astate: la moléculequi combine iode et astate. Desdeont permis de caractériser ces interactions révélées par les expérimentateurs. Ils ont montré que, non seulement l’astate peut former des interactions par liaison halogène, mais que ces liaisons halogène sont plus fortes que celles formées par l’iode.Cette interaction peut s’avérer intéressante pour l’utilisation de l’astate en médecine nucléaire. Son211 possède en effet les bonnes propriétés physiques (temps de, nature et énergie des particules émises) permettant en principe d’éliminer les cellules cancéreuses grâce aucréé par la désintégration du noyau radioactif. Attachée à un agent thérapeutique de(qui permet de « vectoriser » l’isotope radioactif), l’astate peut atteindre les cellules tumorales à éradiquer. Adjoindre aux liaisons chimiques classiques une interaction par liaison halogène forte rendrait les protocoles de marquage plus fiables, en limitant le risque que l’astate ne se détache avant d’arriver à la cellule tumorale.Ces travaux ont été soutenus par leet l’Agence nationale de ladans le cadre du Programme d’investissements d’avenir (Labex « Innovative radiopharmaceuticals in oncology and neurology » et Equipex « ArronaxPlus »).Ning Guo, Rémi Maurice, David Teze, Jérôme Graton, Julie Champion, Gilles Montavon, Nicolas GallandExperimental and computational evidence of halogen bonds involving astatineNature Chemistry – Mars 2018