Révéler les éléments par le vide

Un élément chimique oublié révélé par le vide



L’origine de la catalyse pnictogène: le grand vide (Le vide est ordinairement défini comme l'absence de matière dans une zone spatiale.) bleu (Bleu (de l'ancien haut-allemand « blao » = brillant) est une des trois couleurs primaires. Sa longueur d'onde est comprise approximativement entre 446 et 520 nm. Elle varie...)

chimie (La chimie est une science de la nature divisée en plusieurs spécialités, à l'instar de la physique et de la biologie avec lesquelles elle partage des espaces d'investigations communs ou proches.)

couleur (La couleur est la perception subjective qu'a l'œil d'une ou plusieurs fréquences d'ondes lumineuses, avec une (ou des) amplitude(s) donnée(s).)

rouge (La couleur rouge répond à différentes définitions, selon le système chromatique dont on fait usage.)

Ferrari ( Automobiles et motos Ferrari, constructeur automobile italien dont le nom provient de son fondateur Enzo Ferrari. Scuderia Ferrari, l'écurie de course du constructeur. Ferrari, constructeur italien de...)

tout (Le tout compris comme ensemble de ce qui existe est souvent interprété comme le monde ou l'univers.)

tableau (Tableau peut avoir plusieurs sens suivant le contexte employé :)

soufre (Le soufre est un élément chimique de la famille des chalcogènes, de symbole S et de numéro atomique 16.)

monde (Le mot monde peut désigner :)

nombre (La notion de nombre en linguistique est traitée à l’article « Nombre grammatical ».)

recherche fondamentale (La recherche fondamentale regroupe les travaux de recherche scientifique n'ayant pas de finalité économique déterminée au moment des...)

chimiste (Un chimiste est un scientifique qui étudie la chimie, c'est-à-dire la science de la matière à l'échelle moléculaire ou atomique...)

besoin (Les besoins se situent au niveau de l'interaction entre l'individu et l'environnement. Il est souvent fait un classement des besoins humains en trois grandes...)

scientifique (Un scientifique est une personne qui se consacre à l'étude d'une science ou des sciences et qui se consacre à l'étude d'un domaine...)

catalyseur (En chimie, un catalyseur est une substance qui augmente la vitesse d'une réaction chimique ; il participe à la réaction mais il ne fait partie ni des...)

recherche (La recherche scientifique désigne en premier lieu l’ensemble des actions entreprises en vue de produire et de développer les connaissances scientifiques. Par extension...)

chimie organique (La chimie organique est une branche de la chimie concernant la description et l'étude d'une grande classe de molécules à base de carbone : les composés organiques.)

azote (L'azote est un élément chimique de la famille des pnictogènes, de symbole N et de numéro atomique 7. Dans le langage courant, l'azote désigne le gaz diatomique...)

phosphore (Le phosphore est un élément chimique de la famille des pnictogènes, de symbole P et de numéro atomique 15.)

arsenic (L’arsenic est un élément chimique de la famille des pnictogènes, de symbole As et de numéro atomique 33, présentant des propriétés...)

bismuth (Le bismuth est un élément chimique de la famille des pnictogènes, de symbole Bi et de numéro atomique 83.)

Révéler les éléments par le vide

organique (La chimie organique est une branche de la chimie concernant la description et l'étude d'une grande classe de molécules à base de carbone : les composés...)

temps (Le temps est un concept développé par l'être humain pour appréhender le changement dans le monde.)

force (Le mot force peut désigner un pouvoir mécanique sur les choses, et aussi, métaphoriquement, un pouvoir de la volonté ou encore une vertu morale « cardinale » équivalent au courage (cf....)

catalyseur (En chimie, un catalyseur est une substance qui augmente la vitesse d'une réaction chimique ; il participe à la réaction mais il ne fait partie ni des produits, ni des réactifs et n'apparaît...)

Un élément oublié depuis l’Egypte ancienne

doctorant (Un doctorant est un chercheur débutant s'engageant, sous la supervision d'un directeur de thèse, dans un projet de recherche sur une durée variable selon les pays et les statuts, comprenant la rédaction...)

sein (Le sein (du latin sinus, « courbure, sinuosité, pli ») ou la poitrine dans son ensemble, constitue la région ventrale...)

ultra (ULTra (pour (en)« Urban Light Transport ») est un système de transport individuel de type Personal Rapid Transit (PRT), autrement...)

surface (Une surface désigne généralement la couche superficielle d'un objet. Le terme a plusieurs acceptions, parfois objet géométrique, parfois frontière physique, et est souvent abusivement confondu avec sa...)

environnement (L'environnement est tout ce qui nous entoure. C'est l'ensemble des éléments naturels et artificiels au sein duquel se déroule la vie humaine. Avec les enjeux écologiques actuels, le terme environnement tend...)

servent (Servent est la contraction du mot serveur et client.)

contexte (Le contexte d'un évènement inclut les circonstances et conditions qui l'entourent; le contexte d'un mot, d'une phrase ou d'un texte inclut les mots qui l'entourent. Le concept de contexte issu traditionnellement de l'analyse...)

Référence publication

Contacts chercheurs

Environ un tiers des exportations suisses est le résultat de découvertes fondamentales ende synthèse. Médicaments, parfums, nourriture, agriculture ou encore ladesont autant d’éléments découlant de nouveaux assemblages moléculaires inventés par les scientifiques helvétiques. Aujourd’hui, des chimistes de l’Université de Genève (UNIGE) viennent de découvrir que des liaisons chimiques fondées sur l’antimoine, un élément oubliéen bas dupériodique, forment de nouveaux catalyseurs performants: elles permettent d’activer avec précision – et de l’intérieur – la transformation d’une molécule. Ces liaisons viennent ainsi compléter les catalyseurs existants, tels que les liaisons hydrogènes classiques ou les liaisons chalcogènes plus récentes du. Cette découverte, publiée dans la revue Angewandte Chemie, permettra de créer des matériaux innovants qui prendront place dans notre quotidien. Une petite révolution dans lede la chimie de synthèse, qui croyait lede catalyseurs possibles limité.Laen chimie demande de la créativité. Mais le, véritable sculpteur de structures moléculaires, ad’outils spécifiques. Pour effectuer une transformation moléculaire, il faut mettre en contact la molécule que lesouhaite changer, dite substrat, avec un élément du tableau périodique nommé. Usuellement, c’est le contact, c’est-a-dire «la liaison» avec l’hydrogène qui est utilisé. Mais limité à ce seul élément, les possibilités de création se voient réduites. Trouver de nouvelles manières d’entrer en contact avec des molécules permettrait de les transformer différemment, et donc aux chimistes de créer de nouveaux matériaux. «C’est pourquoi mon équipe est sans cesse à lade nouvelles liaisons pour la catalyse», s’enthousiasme Stefan Matile, professeur au Département dede la Faculté des sciences de l’UNIGE. «Après avoir découvert la liaison fondée sur le soufre pour la catalyse, nommée calchogène, il y a deux ans, nous avons décidé de nous tourner vers une autre catégorie du tableau périodique, les éléments pnictogènes, caractérisés par leurs composants métalliques». Appartiennent à cette catégorie l’, le, l’, l’antimoine et lePour trouver de nouvelles liaisons pour la catalyse, il faut faire preuve d’innovation. «Contrairement aux recherches habituelles, qui s’attachent à étudier les électrons des éléments, nous prenons le contre-pied en étudiant exclusivement les espaces vides laissés par les électrons, vitaux pour la construction moléculaire, afin de trouver de nouvelles interactions possibles», continue Stefan Matile. Et justement, les éléments pnictogènes sont plus flexibles et déformables que par exemple l’hydrogène, très compact. Les espaces vides deviennent ainsi plus accessibles et lisibles aux chimistes.Sept éléments ont été choisis par les chimistes de l’UNIGE. «Les calculs théoriques permettent une meilleure visualisation des vides, explique Amalia I. Poblador-Bahamonde, chercheuse au Département de chimiede la Faculté des sciences de l’UNIGE. C’est pourquoi, dans un premier, nous avons effectué des modélisations informatiques des sept molécules seules permettant de visualiser où sont les électrons et où sont les espaces vides, puis nous l’avons fait à nouveau avec l’élément à tester afin de mesurer lade la nouvelle liaison.» Plus les espaces vides de la molécule deviennent visibles, plus la liaison fonctionne, et plus l’élément est un bon. Lors de cette étape théorique, c’est l’antimoine qui s’est révélé être le meilleur des sept éléments testés. Ces résultats ont ainsi encouragé les chimistes à expérimenter ces éléments du bas du tableau périodique, terrain plutôt inconnu pour la chimie organique.En se basant sur les modélisations théoriques, les chimistes ont ensuite effectué les liaisons en utilisant la résonnance magnétique nucléaire, qui permet de visualiser les molécules et les transformations de leur structure. «Nos résultats sont venus parfaitement corroborer les prédictions théoriques, confirme Sebastian Benz,aude l’équipe du professeur Matile. A nouveau, l’antimoine s’est révéléperformant, allant jusqu’à 4000 fois plus vite que les autres éléments testés dans la création d’une nouvelle structure!»L’antimoine constitue ainsi une surprise pour les chercheurs de l’UNIGE. Servant au maquillage des yeux dans l’Egypte ancienne, il est ensuite tombé dans l’oubli. Cette recherche le remet en pleine lumière grâce aux qualités exceptionnelles dont il fait preuve pour la transformation moléculaire. «L’antimoine est non seulement ultra rapide, mais de plus, contrairement aux autres catalyseurs qui agissent sur lade la molécule, il travaille depuis l’intérieur, ce qui permet d’impacter l’entier de la matière et au chimiste de gagner en précision pour effectuer les transformations», s’exclame Stefan Matile.La liaison pnictogène de l’antimoine est ainsi la troisième liaison pour la catalyse découverte par les chimistes de l’UNIGE, après les liaisons anion-π et les liaisons chalcogènes du soufre. Toutes trois apportent de nouvelles manières d’envisager les transformations moléculaires et ouvrent de nouvelles perspectives de création. «Nous ne comptons évidemment pas nous arrêter là, ni dans la recherche de nouveaux catalyseurs, ni dans l’utilisation que nous pouvons en faire !», conclut Stefan Matile. A titre d’exemples, les liaisons découvertes précédemmentaujourd’hui à l’utilisation d’enzymes qui travaillent avec les interactions anion-π réalisées dans ledu NCCR (National Centre of Competence in Research) «Molecular Systems Engineering», ou à des sondes fluorescentes qui permettent de visualiser les forces mécaniques dans les cellules vivantes grâce aux interactions chalcogènes du soufre réalisées dans les contexte du NCCR «Chemical Biology» a l’UNIGE.Angewandte ChemieDOI: 10.1002/anie.201801452- Stefan MatileProfesseur au Département de chimie organiqueFaculté des sciences- Amalia I. Poblador BahamondeMaître assistante au Département de chimie organiqueFaculté des sciences